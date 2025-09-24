Un médico puso en tela de juicio la relación entre el paracetamol, el autismo y las embarazadas: “No hay que alarmarse”

Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde aseguró que en la Argentina “no hay más causas de este trastorno: lo que aumentaron fueron los diagnósticos”
La polémica por los dichos de Donald Trump, en relación a que el uso de paracetamol durante el embarazo podría estar asociado con un mayor riesgo de autismo en los niños, sigue generando detractores. Esta vez fue el turno del cardiólogo Jorge Tartaglione, quien opinó al respecto en los estudios de LN+. “Es una noticia muy compleja porque en la Argentina hay 700.000 chicos autistas, pero no hay que alarmarse”, aseguró.
“Quiero llevar tranquilidad a todas las mujeres que tomaron paracetamol durante el embarazo, que es un medicamento indicado para cuando se transita una fiebre”, manifestó Tartaglione.
“Las autoridades de EE.UU. se basaron en un trabajo científico que hicieron la universidad de Harvard y la red hospitalaria Mount Sinai en el cual hay muchos conflictos de interés y sesgos en la información: tomaron 100.000 personas, madre e hijo y analizaron a aquellos que tomaron paracetamol", detalló el especialista.
Al momento de resaltar los puntos grises de ese trabajo, Tartaglione detalló: “Encontraron, no de forma causal, es decir, que lo causa, un 20% de incremento de autismo en esas madres que habían consumido paracetamol“. “Pero no pudieron diferenciar si ese 20% de autismo fue por fiebre u otro parámetro que no es el paracetamol”, remató.
“El trabajo más grande sobre este tema se hizo en Suecia, donde tomaron a dos millones de personas, bajo el vínculo madre e hijo y detectaron que 180.000 habían tomado paracetamol y no encontraron ninguna relación”, apuntó Tartaglione.
“No es una enfermedad, es una condición”
Consultado sobre la definición del autismo, Tartaglione aclaró: “No es una enfermedad, es una condición multicausal; donde influyen factores genéticos, que impactan en el 80%, y también ambientales. Nunca se sabe la causa exacta”.
Luego, el especialista invitó a la reflexión. En palabras del profesional, “si tenés un hijo autista, no te culpes si tomaste paracetamol. Porque aquellas familias en donde hay un chico con estas condiciones, al principio, sufren mucho. Hay que comprenderlo”.
Respecto a la situación a nivel nacional de los niños bajo esta condición Tartaglione recalcó: “Hay diferentes tipos de autismo y de gravedad de los mismos. También es importante saber que no hay más casos de autismo, lo que aumentaron fueron los diagnósticos“.
“Antes se culpaba a la frialdad de las madres por el autismo de sus hijos, las llamaban ‘madres heladeras’. La cosa, claramente, no es así”, concluyó el médico.
