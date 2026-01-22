Un mendocino permanece internado en terapia intensiva en Punta Cana tras sufrir una grave infección pulmonar

Un mendocino de 30 años permanece internado en terapia intensiva en Punta Cana, República Dominicana, luego de sufrir una grave infección respiratoria que derivó en un colapso pulmonar. Como consecuencia, su familia enfrenta gastos médicos millonarios y solicita ayuda para poder sostener la internación.

El cuadro se agravó tras un diagnóstico inicial incorrecto y una medicación que no logró frenar la infección, según relataron familiares al diario Los Andes. Se trata de Leonardo Sáez, oriundo de San Rafael, quien desde hace tres años reside y trabaja en Punta Cana, en la República Dominicana, donde se desempeña como bailarín profesional.

El joven reside desde hace tres años en Punta Cana

De acuerdo con la reconstrucción del caso informada por el medio mendocino Los Andes, los primeros síntomas aparecieron a comienzos de diciembre, cuando Sáez comenzó a sentir fuertes molestias en la garganta. Tras una consulta médica, recibió tratamiento para una presunta faringitis. Sin embargo, el alivio fue transitorio y el malestar reapareció con mayor intensidad, lo que motivó nuevas consultas y cambios de medicación que tampoco lograron revertir el cuadro.

Con el correr de los días, los dolores se intensificaron, el joven tuvo dificultades para alimentarse y su sistema inmunológico se debilitó. Recién luego de la realización de estudios complementarios, entre ellos una placa pulmonar, los médicos advirtieron que el tratamiento indicado hasta ese momento no había sido el adecuado y que el cuadro respiratorio era de mayor gravedad.

Permanece internado en terapia intensiva tras una grave infección pulmonar

El diagnóstico posterior confirmó la presencia de un hongo del género Aspergillus, que afectó ambos pulmones y se extendió a la garganta, el esófago, el oído y el resto de las vías respiratorias. A partir de esa detección, Sáez fue internado de urgencia, intubado y derivado a terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y alimentación parenteral.

El miércoles, el mismo día en que sus padres lograron viajar a Punta Cana para acompañarlo, el mendocino sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que agravó aún más su estado general. Desde entonces, permanece bajo estricta vigilancia médica, mientras el equipo de salud intenta evitar que la infección se propague a órganos vitales como el corazón o el cerebro.

Según explicó a Los Andes su hermano mayor, Gabriel Sáez, la posibilidad de realizar una traqueotomía está siendo evaluada con cautela debido al compromiso que presenta la zona afectada por la infección. Los profesionales analizan alternativas para retirar el tubo de respiración y realizar una intervención que permita limpiar las vías respiratorias, aunque el estado clínico sigue siendo muy delicado.

Familiares y amigos lanzaron una campaña solidaria para afrontar los gastos médicos derivados de la internación

A la complejidad sanitaria se suma la situación económica. Los costos de la internación en el exterior alcanzan cifras elevadas y, según informó la familia, el seguro médico del joven dejó de cubrir los gastos. Los valores diarios de la atención médica llegan hasta los $3 millones, mientras que antes de la internación Sáez ya había destinado alrededor de US$1500 a medicamentos y consultas, sin lograr una mejora sostenida.

Leonardo Sáez es oriundo de San Rafael. Durante años integró elencos artísticos vinculados a distintas celebraciones de la Vendimia en Mendoza. Hace tres años decidió emigrar y logró insertarse laboralmente en Punta Cana, donde consiguió trabajo estable como bailarín hasta la aparición del cuadro de salud que hoy lo mantiene en estado crítico.

Ante la magnitud de los gastos y la prolongación de la internación, la familia solicita colaboración a la comunidad.

Para colaborar: sofiasol.saez (Sofía Sol Sáez - Naranja X)