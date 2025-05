Un micro con 44 pasajeros está varado desde la noche en medio de una inundación en la ruta 9

En medio del fuerte temporal que azota al norte de la provincia de Buenos Aires, un micro de larga distancia se encuentra varado desde la noche del viernes en un tramo de la ruta 9 con 44 pasajeros a bordo. El chofer, Daniel, reveló este sábado que ya hay 10 centímetros de agua dentro de la unidad y que no llega la asistencia.

“Estamos en el km 115 de la ruta 9 (entre Baradero y Zárate) bajo un caudal de agua terrible con 44 pasajeros. No nos avisaron en el peaje que había un corte de agua. Llegamos y había camiones parados, no había agua sobre la calzada pero hace rato empezó a venir y a venir”, declaró Daniel en diálogo con TN. El micro de Empresa Argentina salió a las 20.30 de la ciudad de Rosario con destino a Mar del Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta roja para Baradero, Zárate -donde cayeron más de 300 milímetros de agua-, Campana, San Antonio de Areco y parte de Exaltación de la Cruz. En ese contexto, la ruta 9 quedó severamente afectada por la gran cantidad de lluvia que no para desde hace más de 24 horas. La zona de la carretera más complicada es donde el micro quedó varado.

RUTA 9, seguimos parados pasando San Pedro al menos desde las 3 am en el mismo lugar, cerca de Estancia La Flamenca, en un micro de Empresa Argentina (20:30 Rosario a Mar del Plata). https://t.co/NVZXxEv1Al pic.twitter.com/s2bAyobWnj — Matias Baldanza.dev 😁 ⚛️ (@matiasbaldanza) May 17, 2025

“No tenemos ayuda de nadie, no hay Defensa Civil ni Bomberos. Estamos a la deriva desde la medianoche. Llamamos dos veces al 911, a bomberos de Baradero, de Pergamino y al peaje, que está cerrado”, continuó Daniel respecto a la falta de asistencia por parte de las autoridades bonaerenses debido al gran impacto del fenómeno meteorológico.

Con desesperación, el chofer del micro agregó: “Es terrible, es un mar con todos los pasajeros arriba sin poder darles la atención que necesitan, una solución. Somos rehenes de gente que no nos ayuda en nada. Tratamos de mantener calmada a la gente pero ya se nos está yendo de las manos”.

Me dormí y me desperté a las 7. Se supone que a las 6 llegaba a Mardel y estoy acá, a 6 horas y media si estuviéramos avanzando a velocidad normal del micro.



(Yo soy el punto azul arriba, el rojo es Mar del Plata. LPM) 😅 pic.twitter.com/Zcl0hmhF8r — Matias Baldanza.dev 😁 ⚛️ (@matiasbaldanza) May 17, 2025

Daniel también reveló que hay 10 centímetros de agua dentro de la unidad mientras las lluvias persisten. “Acá hay criaturas. Hay un bebé y un niño de seis años. Es desesperante. El peaje nos cobró y pasamos y después nos quedamos acá”, indicó.

Más tarde, en diálogo con LN+, siguió con su relato: “Esto cada vez se complica más. No podemos salir porque no sabemos si tenemos medio o un metro de agua”.

#URGENTE | La ruta 9 completamente bajo agua con autos flotando. El vídeo es el del Km 111. Es muy recomendable no transitar por calles o rutas para evitar accidentes. Es una situación particularmente peligrosa.



Algunas estaciones de #Zarate marcan más de 310 mm precipitados. pic.twitter.com/EcXg7NXz5I — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) May 17, 2025

“No sabemos qué puede llegar a pasar”, advirtió Daniel, al tiempo que continuó: “Nadie nos dio una sola alerta en el viaje. Pasó un móvil de la Policía y nunca más volvió, no sabemos qué hacer, hay criaturas a bordo”. También destacó que todos los pasajeros de momento se encuentran en buen estado de salud.

Por su parte, María Elina, una pasajera dijo en una entrevista con TN: “Estamos tranquilos por suerte, pero ya desde hace muchas horas. Es como estar en el medio del mar”.

En paralelo, otro micro que iba desde Rosario a Buenos Aires quedó varado cerca de Campana, otra de las localidades más afectadas por el temporal. Diego, el padre de uno de los niños a bordo del micro -integrante de un grupo de estudiantes que volvían de un viaje- indicó que desde las 21 el tráfico no se mueve. “Los chicos están bien, contenidos, pero no hay nadie, no está Prefectura. Que alguien organice, son 37 chicos de 9 y 10 años, cuatro docentes, el coordinador de la empresa y dos choferes”, enumeró en diálogo con TN.

En la misma línea que Daniel, dijo que las autoridades no dieron aviso de la gravedad de la situación en la ruta 9. “Sabíamos que estaba lloviendo cuando salieron a las 18 desde Rosario, pero jamás pensamos que iba a colapsar la ruta. No pude hablar con mi hijo, no tiene celular, aunque sí con los adultos, tienen agua, galletitas, alfajores, no hay problema, pero necesitan asistencia para poder salir”, insistió Diego.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, afirmó que en la zona (también en Campana y Bragado) ya “cayó la mitad de agua que en [el temporal de] Bahía Blanca y se espera mucha más”. Los vecinos denuncian que se encuentran “sitiados por el agua” y que casi todos los accesos están colapsados.

El viernes por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para la provincia de Buenos Aires por fuertes tormentas, que trajeron consigo inundaciones y anegaciones en diferentes localidades del norte bonaerense mencionadas. Hay 1005 personas evacuadas en el distrito.