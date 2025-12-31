Un paraíso de biodiversidad: en Chile, lograron comprar 130.000 hectáreas y convertirlas en una reserva

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Parecía imposible, pero se logró: un grupo de conservacionistas consiguió recaudar más de 78 millones de dólares para comprar una propiedad privada de más de 130.000 hectáreas en la comuna chilena de Cochamó y transformarla en una reserva.

El hito en tiempo récord fue conseguido por Conserva Puchegüín, una iniciativa de conservación impulsada localmente e integrada por distintas organizaciones. Esta compra pone fin a años de incertidumbre sobre el futuro del Fundo Puchegüín, la mayor propiedad privada de Cochamó, que en 2022 fue puesta a la venta en la casa de subastas Christie’s de Nueva York por su anterior propietario, el empresario Roberto Hagemann.

“Buscaba obtener 150 millones de dólares. Esta noticia preocupó a la comunidad local, temerosa de que un comprador sin intenciones de conservación adquiriera el lugar”, contaron desde la ONG Puelo Patagonia, que lleva 12 años trabajando para resguardar el patrimonio natural y cultural de la comuna de Cochamó. Entre otros proyectos, han apoyado técnicamente a organizaciones locales para conseguir que 11.400 hectáreas del Valle Cochamó fueran declaradas Santuario de la Naturaleza.

El valle es ideal para aventureros y deportistas Rodrigo Manns

Ante la amenaza de que el fundo (hacienda) de 133.000 hectáreas fuese subastado, Puelo Patagonia comenzó a buscar aliados estratégicos para hacer realidad el sueño de conservación y lanzó la iniciativa Conserva Puchegüín, una coalición internacional en la que también participan The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation.

En paralelo, representantes de Puelo Patagonia y de la Organización del Valle Cochamó (formada por la comunidad local) se sentaron a negociar cara a cara con Hagemann. Y, tras muchas reuniones, acordaron comprar la hacienda por casi la mitad del precio original. El anterior dueño de Puchegüín les dio dos años para conseguir el dinero.

Sus paredes de granito son muy populares entre los escaladores de roca de todo el mundo. Foto: Austin Siadak

Ahora que la compra se concretó –y con el proceso de inscripción de la tierra ya finalizado–, Conserva Puchegüín avanzará en la implementación de un modelo de gobernanza y gestión que prioriza la participación comunitaria y la conservación basada en ciencia. Lo cierto es que el valle Cochamó y las tierras que cobija Puchegüín representan una pieza clave en el corredor biológico que ya forman los parques nacionales Puelo, Nahuel Huapi y Lanín en la Argentina, así como diversas reservas y parques del lado chileno.

Con sus bosques templados lluviosos, sus ríos cristalinos, sus humedales, sus glaciares y sus impactantes paredes de granito, el Valle Cochamó representa un refugio climático de biodiversidad única. “Este es un hito histórico no solo por la magnitud del territorio protegido, sino por la forma en que se ha hecho: con participación ciudadana y con un profundo respeto por las comunidades que habitan en la comuna de Cochamó. Esa es la base sobre la que se construirá la etapa que comienza ahora”, señaló Andrés Diez, director ejecutivo de Puelo Patagonia.

Además de conducir el proceso de adquisición, el equipo de Conserva Puchegüín realizó monitoreos de fauna y bosques, impulsó iniciativas para la regulación del turismo y mantuvo un vínculo permanente con las comunidades locales, que se dedican a la agricultura y la ganadería a pequeña escala, y al turismo de naturaleza, y que desempeñarán un rol clave en el futuro modelo de manejo del área.

“Esta colaboración radical entre personas y organizaciones apasionadas de distinta envergadura logró algo extraordinario, un verdadero regalo para la Tierra y para nuestros nietos. Ahora las espectaculares montañas de granito se alzan más robustas, los ríos corren más libres, los alerces se sienten más altos y las especies amenazadas, como el huemul, pueden desplazarse con libertad”, afirmó Jeffrey Parrish, director global de Protección de la Naturaleza de The Nature Conservancy.

El valle y sus espectaculares paredes de granito. Foto: Valentina Thenoux

De acuerdo al plan trazado, hasta un 20% de Puchegüín será destinado a usos sustentables (actividades agrícolas, turismo de bajo impacto, entre otros) y al menos un 80% quedará bajo protección estricta. La nueva legislación chilena para áreas protegidas permite establecer zonas de conservación de usos múltiples en sectores actualmente utilizados por comunidades locales y visitantes, mientras que las áreas ecológicamente más sensibles y de difícil acceso están proyectadas como parque nacional, “asegurando la protección del territorio y la continuidad de las actividades tradicionales del valle”, tal como señalaron desde Conserva Puchegüín.

En agosto pasado, esa alianza dio origen a la Fundación Conserva Puchegüín, una organización chilena sin fines de lucro que ahora es la propietaria del terreno y la responsable de asegurar su protección a largo plazo. Los principios fundacionales son resguardar la naturaleza y la cultura del territorio, y garantizar la participación de la comunidad en el proyecto.

“Este momento no habría sido posible sin la determinación de los conservacionistas locales. Los activistas de Conserva Puchegüín están protegiendo este lugar majestuoso, reconocido mundialmente por la escalada en roca, la pesca con mosca, el trail running y otras actividades al aire libre. El Fundo Puchegüín pasará a formar parte de un corredor biológico de 1,6 millones de hectáreas entre Chile y la Argentina: una victoria para la naturaleza, las personas y la vida silvestre”, subrayó Ryan Gellert, CEO de Patagonia.

El huemul, una de las especies que vive en Cochamó y necesita protección. Foto Benjamín Valenzuela

Además de ser una pieza fundamental en una red de áreas protegidas que se extiende a ambos lados de la cordillera, el terreno adquirido alberga extensos ecosistemas terrestres y de agua dulce, y constituye el hábitat de numerosas especies endémicas y en peligro de extinción, desde el monito del monte y la ranita de Darwin hasta el huemul.