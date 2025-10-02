Un pasajero gritó “bomba” en un avión de Flybondi que partía de Ezeiza y tuvieron que desembarcar a todos

Un vuelo de la aerolínea low cost Flybondi fue demorado este jueves por la tarde luego de que un pasajero gritase “bomba” minutos antes de que la aeronave despegara. La aeronave iba a partir a las 15 desde Ezeiza con dirección al Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes en la provincia de Salta.

En diálogo con LA NACION, desde la compañía informaron: “El vuelo FO5164 que debía despegar a las 15.00hs del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Salta, tuvo una amenaza de bomba previo al despegue. Esto provocó que se activaran los protocolos de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Y completaron: “Todos los pasajeros fueron desembarcados del avión sin inconvenientes. Toda información relacionada con el protocolo y/o con el pasajero involucrado será comunicada por los organismos correspondientes. El vuelo finalmente saldrá desde Ezeiza a la ciudad de Salta a las 19 horas".

El avión, de la empresa Flybondi, sufrió demoras luego de que un pasajero gritara "bomba" previo al despegue de la aeronave DIEGO SPIVACOW/AFV

Un hecho similar ocurrió en abril de 2024, cuando un viajero afirmó llevar una bomba entre sus pertenencias en el exacto momento en que la aeronave estaba pronta a despegar desde El Plumerillo en Mendoza.

Producto de la confesión, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) obligó a desviar hacia Córdoba vuelos que estaban a punto de aterrizar en la terminal mendocina. Asimismo, el aeropuerto provincial permaneció cerrado durante varias horas hasta que las autoridades descartaron la presencia de cualquier tipo de explosivo.

En el sitio oficial de Aeropuertos Argentina 2000, el estado de algunos vuelos figuraron como “consultar a la compañía”, mientras que otros aparecían como demorados. Un comunicado de la PSA, al que tuvo acceso el portal MDZ, detalló que el autor de los desmanes fue un hombre de 63 años llamado Francisco Gabrielli.

El remodelado aeropuerto internacional "El Plumerillo" en Mendoza Marcelo Aguilar - Archivo / LA NACION

“Al momento de abordar el vuelo de la empresa Flybondi, el pasajero manifiesta a una integrante de la tripulación de cabina que otro miembro de la delegación llevaba una bomba, lo que fue también escuchado por otros pasajeros. Por tal motivo, el comandante solicitó intervención”, precisaba el escrito.

Se trataba entonces del segundo incidente en tan solo dos días. En las 24 horas previas, el aeropuerto mendocino fue evacuado también con premura luego de que agentes que patrullaban las instalaciones se toparan con un presunto “paquete sospechoso”. Cientos de personas fueron obligadas a salir del edificio.