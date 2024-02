escuchar

En las últimas horas se viralizó un video en donde se el momento exacto en el que un vuelo de Aerolíneas Argentinas es apuntado desde tierra por un potente láser verde en las cercanías del aeropuerto internacional de Córdoba. A través de las redes sociales el piloto de la aeronave denunció que se trata de un hecho reiterado y sin sanción que pone en peligro a los pasajeros dado que puede encandilar a quien pilota la aeronave a la hora de aterrizar. “ No entiendo la gracia ”, fustigó.

El caso ocurrió cuando el vuelo 1530 de la aerolínea de bandera se encontraba en aproximación al mencionado aeropuerto cordobés. Fue en ese momento, que el piloto y el copiloto se percataron de un haz de luz verdoso iluminó la cabina. Cuando miraron hacia afuera divisaron que se trataba de un poderoso láser proveniente de la ciudad capital de esa provincia.

Enseguida, una tercera persona que viajaba en la cabina tomó su teléfono celular para registrar el evento y denunciarlo en redes sociales. “Otro capítulo en la estupidez de la gente de apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes) en la ciudad de Córdoba”, explicó el usuario @pegasusa4 en su cuenta de X.

“Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia”, enfatizó el usuario que se describe como “piloto de Caza-Bombarderos (R) FAA A-4AR Fightinghawk. Comandante de Boeing 737 NG/MAX. Piloto de planeador e instructor de vuelo”.

El hecho fue repudiado por miles de usuarios en las redes y ante la consulta de LA NACION, un experto aviación indicó que se trata de algo habitual que debe ser considerado como una interferencia en el vuelo que podría generar una eventual tragedia. “Los láseres son de venta libre y la luz láser tiene la peculiaridad de que no se expande. Es maravilloso porque logra mantener su haz de luz recto a diferencia de una lamparita... O sea que puede llegar muy lejos con baja potencia”, explicó Ezequiel Sicardi piloto privado de avión.

El también consultor aeronáutico enfatizó en que al ser apuntados por la luz de los láseres los pilotos pueden quedar enceguecidos por algunos segundos. “El divertimento de muchos es apuntar a los aviones en la noche porque la luz se refleja muy bien en el fuselaje del avión. Esto se traduce en que de manera indiscriminada le apuntan a toda la estructura del avión y logran literalmente enceguecer a un piloto por fracción de segundos”.

Sicardi comentó que es usual que esto ocurra cuando el cuelo se encuentra próximo a aterrizar ya que empieza a descender a menos de 1500 pies. “La mayoría de los casos ocurre en ocasiones de aproximación en la cercanías de los aeropuertos. Cuando ya estás con la vista puesta afuera, buscando la pista para hacer una aproximación visual todos los reflejos tienen que estar al 100%”, dijo.

En contrapartida, el experto comentó el caso de Estados Unidos, donde cualquier interferencia en los vuelos es penada con la posibilidad de ir a prisión. Esto se extiende a la interferencia por radio, agregó. “ Los norteamericanos lo consideran un crimen”.

Ante la consulta de LA NACION, Aerolíneas Argentinas enfatizó que todos los pilotos están calificados para maniobrar en condiciones de baja visibilidad “operando la aeronave mediante la lectura de instrumentos”. Asimismo, indicaron a este medio que “si bien puede ser molesto o distractivo, ese tipo de láseres no significan una amenaza para la seguridad operacional”.

Por su parte, Marcelo Maranzano, jefe de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana S.E.) de Córdoba, indicó en diálogo con ELDoceTv que el láser pudo provenir de un evento circunstancial y no de alguien apuntando a propósito. “No tuvimos ningún reporte de pilotos molestados por láser. Tengo entendido que en Aeroparque fueron afectados por láser algunos vuelos”, sintetizó.

