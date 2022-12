“Un renacer, un momento de expansión”: ¿en qué nos cambia la alegría mundialista?

escuchar

Tras el tercer título mundial obtenido por la selección argentina en Qatar, todo se tiñó de celeste y blanco. En una final electrizante, las emociones estuvieron a flor de piel: de la alegría a la incertidumbre, los nervios de punta y un cierre épico cuando Gonzalo Montiel pateó el penal que consagró campeón al país. Y entonces estalló la euforia: gritos, llantos, abrazos y una alegría sin fin. Una conquista que tocó el corazón de los casi 46 millones de argentinos.

Por estas horas, la euforia mundialista está instalada. “Esta es una alegría por un triunfo que se considera como propio, una victoria colectiva de nuestro grupo de pertenencia que es nuestro país, el barrio grande”, explica Ricardo Corral, médico psiquiatra (MN 67653), jefe del departamento de docencia e investigación del Hospital Borda y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Para Corral, uno de los aspectos más importantes para destacar es que “ayer vimos que somos todos iguales, no importó la profesión ni el estatus social, nadie te preguntó por quién vas a votar, todo el mundo se abrazaba. Se vio ese sentimiento de base, el más genuino que tenemos que es de solidaridad, de amor por el prójimo, el de no saber quién es el que está al lado, pero lo abrazás porque el otro es igual a vos”, dice el especialista. Sin embargo, advierte que, como cualquier emoción, la alegría también es transitoria, porque después cada uno se zambulle nuevamente en su realidad.

También consultada, la psicóloga Carolina Collia (MN 69656) considera que esta emoción de alegría que surgió ayer después de obtener el tricampeonato hace que focalicemos nuestra atención en esto y la saquemos de otros problemas. En ese sentido, para Cynthia Jesica Zaiatz, neuropsicóloga (MN 60105, MP 96.892) y jefa de Salud Mental del Sanatorio Modelo de Caseros, esta alegría se vive como un bálsamo, un respiro en medio de tantos problemas.

"Todos salieron de sus casas a la calle, a respirar, a abrazarse, no solo fue ganar la Copa, sino que se vivió como un renacer", dijo la neuropsicóloga Cynthia Jesica Zaiatz Osvaldo Fanton - Télam

“Esta es una sociedad que viene muy golpeada ya hace tiempo por las distintas situaciones que pasan tanto a nivel político como económico. Pero además el coronavirus dejó muchos problemas de salud mental también, a mucha gente el encierro le generó mucha tristeza”, aclara Zaiatz. El hecho de haber ganado un Mundial después de 36 años representa una gran felicidad para todo el pueblo argentino. “Se vio ayer, fue un festejo en comunidad, donde no hubo ni partidos políticos ni River-Boca, no importaron las diferencias económicas, todos festejaron, la gente lo vive como un aire de esperanza –agrega–. Todos salieron de sus casas a la calle, a respirar, a abrazarse, no solo fue ganar la Copa, sino que se vivió como un renacer, un alivio después de tantos problemas”.

Las enseñanzas del Campeón

La alegría hoy parece no tener fin, sin embargo, Collia afirma que las emociones intensas no son duraderas. “Suelen tener un pico y después bajan, es algo normal. La alegría de este momento no quiere decir que uno no tenga otras emociones”, reflexiona. Para la psicóloga, todas las emociones son funcionales a nuestra vida, tanto la alegría como la tristeza, porque nos permiten descubrirnos, conocernos a nosotros mismos y determinan nuestra manera de actuar y nuestra personalidad. De manera que, si bien este sentimiento de felicidad con el correr de los días y la vuelta a la rutina y a los distintos problemas que nos aquejan tenderá a diluirse, existe un aprendizaje que queda.

“Creo que lo que realmente dejó el mundial fue mucho aprendizaje: aprendimos a no rendirnos, en realidad, vimos que los jugadores no se rinden”, detalla. Para la especialista, otra enseñanza fue el poder tolerar la frustración –algo que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas– como ocurrió luego del primer partido en el que Argentina perdió frente a Arabia Saudita. “Fueron días en los que conocimos que existen herramientas y formas para aumentar esa tolerancia, como trabajar la aceptación consciente, frenar y analizar las situaciones que nos frustan, convivir con el error y aceptarlo como parte de un proceso”, añade. En el recuento de todo lo positivo que nos queda, subraya la lección que los futbolistas nos dieron sobre el trabajo en equipo, la solidaridad con el otro, la empatía y la perseverancia. “Todo esto debería quedar como enseñanza”, finaliza.

La sociedad no debe resignar el poder disfrutar de esta sensación de felicidad, según los expertos

Y, como si fuera una inyección de energía, la sociedad tampoco debe resignar el poder disfrutar de esta sensación de felicidad. “A fin de año la gente está muy cansada, con ganas de tener vacaciones, de descansar, pero desde ayer se los ve con un impulso, con ganas, con empuje. Se notó en las caras, el humor mejoró, creo que por unos días vamos a estar en este ambiente de felicidad”, sostiene Zaiatz, y opina que es algo de lo que agarrarse en estos años tan difíciles, “es algo a lo que hay que subirse”, enfatiza.

Para Rolando Salinas (MN 72241), jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Argentina (UCA), también es importante permitirse disfrutar de estos días felices. Según considera, el triunfo en el fútbol tiene un significado importante en la psicología social siempre, ya que es un deporte que atraviesa toda la sociedad sin grietas. “Los argentinos vivimos siempre una distancia entre las potencialidades de nuestro país en el imaginario social, donde nos sabemos ricos y llenos de capacidades, y la calidad de vida, que parece estar siempre por debajo, provocando gran frustración, una mirada admirativa del afuera y la desvalorización de lo propio”, relata. Entonces, el triunfo deportivo da un alivio a ese mal humor social y un sentimiento superador de unidad. “Por supuesto que una cosa es un triunfo deportivo y otra perder de vista la realidad de la crisis, pero no hay que tener temor de que eso pase. Desde la psicología social, es muy importante vivir bien un momento de expansión y festividad”, concluye.