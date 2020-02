Un temporal de viento y granizo azotó a la ciudad de Pigüé

Cómo afectó el temporal a la ciudad de Pigüé 00:27

Voladura de techos y granizo afectaron a la ciudad de Pigüé

Ráfagas de más de 100 km/h y una cortina de agua afectaron ayer por la tarde a los vecinos de la ciudad bonaerense de Pigüé. El temporal duró no más de 15 minutos, pero dejó a su paso árboles caídos, calles anegadas, y techos de viviendas y galpones desprendidos. "No hubo que lamentar ningún herido", dijeron aliviados desde el municipio de Saavedra.

Cerca de las 16, cuando el calor no daba tregua y los chicos se zambullían en las piletas, el cielo se cubrió en poco tiempo y la tormenta no tardó en llegar. Cayeron 31 mm de lluvia y se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, según consignaron los medios locales.

Lo que dejó como saldo el temporal quedó registrado en las redes sociales de los habitantes de esta ciudad ubicada al sudoeste de la provincia.

La caída de ramas afectó el cableado eléctrico por lo que, durante algunas horas, no hubo luz en gran parte de Pigüé. La municipalidad informó que no hubo heridos y que tras la tormenta se habían iniciado las tareas de limpieza. "Estamos limpiando las calles para que no se tapen los desagües si sigue lloviendo", dijo a TN Javier Porta, de Defensa Civil de Saavedra - Pigüé.

Uno de los lugares más afectados fue el Parque Municipal local Fortunato Chiappara, que tiene una extensión de 15 ha. y está acondicionado para el disfrute de turistas y vecinos. Dentro del predio hay, inclusive, un complejo de piletas. Como hubo gran cantidad de árboles caídos, lel parque tuvo que ser cerrado. En el autódromo local se cayó casi todo el paredón que da a la ruta 33 y hubo varias voladuras de techos, informó el diario Semanario Reflejos.