Sismo en Mar del Plata: así reaccionaron las redes ante el temblor de este jueves 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero, pasadas las 8 de la mañana, se registró un temblor de magnitud 4.9 a 151 Km de Mar del Plata, de acuerdo a lo que informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Además, lo calificó como débil y descartó posibles réplicas. Sin embargo, ante la sorpresa de este sacudón inesperado, decenas de usuarios se volcaron a las redes sociales para manifestar su experiencia durante el movimiento tectónico.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) señaló que el temblor tuvo una magnitud de 4.9 (Fuente: Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES))

La plataforma favorita para evidenciar las opiniones individuales es X, sitio donde a diario los usuarios comentan y se involucran en los temas de mayor relevancia nacional o internacional. Incluso, en medio del contexto del paro nacional, pareciera que eso pasó a un segundo plano y el sismo en el sur de Buenos Aires se llevó la atención matinal de todos.

La reacción de los usuarios ante el sismo en Mar del Plata

Pocos segundos después del temblor que se sintió con mayor fuerza en los edificios del centro y los que se ubican en la orilla, las personas aprovecharon las redes para dar testimonio de cómo se vivió ese hecho que resulta improbable para esta región del país.

La reacción en las redes sociales ante el sismo en Mar del Plata (Fuente: Captura de imagen/X)

“Mar del Plata tuvo meteotsunami, cola de tornado y hoy metió sismo, porque una sacudida de vez en cuando viene bien (?) Bueno. No nos privamos de nada”; “¿Cómo va a haber un terremoto en Mar del Plata? Me desmayo”; “¿A ver la naturaleza qué tiene para nosotros hoy? Sismo 4.9 en Mar del Plata”; “Yo sentí el temblor en Mar del Plata, pero la verdad que fingí demencia” y “Ya estaríamos, este verano no faltó nada: meteotsunami, tornados, huracanes y ahora terremotos. Haciendo honor al lema ‘Mar del Plata lo tiene todo’”, fueron algunas de las opiniones plasmadas por los usuarios.

Así reaccionaron en X ante el sismo en Mar del Plata (Fuente: X)

Así reaccionaron en X ante el sismo en Mar del Plata (Fuente: X)

Así reaccionaron en X ante el sismo en Mar del Plata (Fuente: X)

Así reaccionaron los usuarios ante el sismo en Mar del Plata (Fuente: X)

Estoy en Mar del plata, como que hubo un sismo? Tengo miedo 🙃 pic.twitter.com/6vbjflQR3g — MadameBu77erfly (@MBu77erfly) February 19, 2026

Qué se sabe del temblor en la costa atlántica

Según la información provista por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), Google y otros reportes de actividad sísmica, el movimiento tectónico ocurrió a las 8.16 y su epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros de Miramar, en una zona comprendida entre esa localidad y Chapadmalal, sobre el nivel del mar.

Los reportes del Inpres señalaron que el temblor tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter, un registro que se considera alto para esta región de la Argentina.

Desde la dirección de Defensa Civil local activaron de inmediato los protocolos de monitoreo. Si bien se registraron algunas autoevacuaciones espontáneas en edificios de la zona de la Plaza Colón, la situación retornó a la normalidad en minutos.

Algunos vecinos de Mar del Plata, Necochea, Chapadmalal y Miramar manifestaron que las paredes y ventanas de sus casas (especialmente en edificios altos), temblaron por unos segundos. Desde las instituciones que monitorean de cerca esta situación descartaron la posibilidad de que existan réplicas o que suceda un tsunami. Solo indicaron que el oleaje podría presentar anomalías, pero nada que represente peligro.

Aunque la provincia de Buenos Aires se asienta sobre una zona de “sismicidad baja”, este evento se suma a una corta lista de antecedentes en la cuenca del Salado y el litoral atlántico. Los expertos suelen atribuir estos movimientos a fallas geológicas locales o ajustes en la placa continental que, de manera esporádica, liberan energía cerca de la costa.