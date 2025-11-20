Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un experimento de ciencia en un colegio de San Juan

Un experimento escolar volvió a fallar en un aula de la provincia de San Juan luego de los dos episodios registrados el último mes en colegios de Pergamino y Palermo. En esta oportunidad, una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras en el rostro y el tórax tras la explosión de una muestra con alcohol.

El hecho ocurrió este martes por la tarde en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez, en la localidad de Ullum, durante una presentación de trabajos realizada por estudiantes de 6.º grado. La niña —cuya identidad se reserva por tratarse de una menor— estaba cerca de un experimento con un líquido inflamable cuando se produjo una llamarada repentina que alcanzó su cuerpo.

De acuerdo con el medio local El Tiempo de San Juan, bomberos, policías y una ambulancia llegaron a los pocos minutos, en medio del pánico de alumnos, docentes y padres presentes. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en terapia intensiva por la gravedad de sus lesiones. Al ingresar, los médicos dispusieron conectarla a un respirador mecánico y confirmaron que había sufrido quemaduras de grado A y B.

Tras el episodio, el Ministerio de Educación de San Juan tomó intervención y anunció que supervisores del área se presentarán en el establecimiento para determinar con precisión lo ocurrido y evaluar si hubo algún tipo de descuido o negligencia por parte del personal docente.

Antecedentes en Buenos Aires

A mediados de octubre se registraron dos incidentes similares en colegios de la ciudad y provincia de Buenos Aires. En el barrio porteño de Palermo, cuatro estudiantes de secundaria sufrieron quemaduras durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe, mientras realizaban un experimento con alcohol etílico. Uno de los adolescentes sufrió heridas en el pecho y el rostro, y otros dos, de 13 y 14 años, presentaron lesiones similares.

Pergamino: quisieron simular la erupción de un volcán para una feria de ciencias y explotó

En Pergamino, en tanto, un hecho grave generó conmoción cuando un experimento explotó durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua. Un grupo había ido a presentar un experimento que tenía que simular la erupción de un volcán. Sin embargo, cuando lo prendieron fuego, las llamas se apoderaron de la estructura y, segundos después, el proyecto explotó como una bomba. Esto provocó que restos del material en llamas se dispersaran como esquirlas y alcanzaran a varios chicos.

Una alumna de 10 años, que estaba en primera fila, recibió un impacto directo en el rostro. Fue internada en el Hospital San José y, debido al riesgo de perder un ojo y al severo daño facial, tuvo que ser trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Garrahan.