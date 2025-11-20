Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 20 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 20 de noviembre se presentarán condiciones adversas en distintos sectores del país, incluida la Ciudad, y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para zonas del centro y la Patagonia.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por tormentas regirá en la mitad norte de Buenos Aires (a partir de Pehuajó, Las Flores y Castelli), Córdoba y el sur de Santa Fe y Entre Ríos. Se esperan lluvias de variada intensidad que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

Por otra parte, el SMN aseguró que las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut estarán bajo alerta amarilla por lluvias de variada intensidad. En estos casos, los valores de precipitación acumulada rondarán entre 10 y 15 milímetros.

El mapa de alertas para este jueves 20 de noviembre

A su vez, el organismo publicó un aviso de nivel amarillo por vientos fuertes, el cual afectará a La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Se anticipan velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora que llegarán desde el sur y ráfagas que podrían alcanzar los 75.

Para protegerse de las tormentas, el SMN compartió una serie de recomendaciones: permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cable, permanecer dentro del vehículo en caso de viaje; evitar circular por áreas inundadas; cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua; tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono; evitar actividades al aire libre; asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas; y mantenerse informado por las autoridades.

Para las zonas bajo alerta amarilla por lluvias, se recomienda no sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua, alejarse de zonas costeras y ribereñas, evitar el tránsito vehicular y mantenerse atento a los reportes oficiales.

Asimismo, para las áreas afectadas por vientos, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos y seguir las instrucciones de las autoridades locales. En todos los casos se insiste en mantener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 26°C, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y por la tarde aparecerán tormentas aisladas que cobrarán más fuerzas a la noche. Los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 56%.

Este jueves vuelven las lluvias a la ciudad de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 20°C, mínimas de 15°C y máximas de 26°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas fuertes a partir de la tarde. Además habrá una humedad del 55%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 19°C y 36°C en Córdoba, 23°C y 33°C en Tucumán, 18°C y 34°C en Santa Fe, 17°C y 33°C en Entre Ríos, 20°C y 30°C en Jujuy, 18°C y 32°C en Salta, 19°C y 33°C en Misiones, 21°C y 36°C en La Rioja, 22°C y 38°C en Santiago del Estero, 18°C y 33°C en San Luis, 21°C y 33°C en San Juan, 17°C y 30°C en Mendoza, 11°C y 21°C en Río Negro, 11°C y 16°C en Chubut y 6°C y 13°C en Santa Cruz.