Apareció el niño de 6 años que era buscado en Corrientes

Este martes por la mañana encontraron al niño de seis años que desapareció en Corrientes el domingo. Así lo confirmó su abuelo, Juan Ramón, quien también contó que el padre del menor se encuentra detenido.

Desde el domingo se había desplegado un amplio operativo de búsqueda tras perderse su rastro en la ciudad de Esquina. El niño fue visto por última vez junto a su padre, un hombre de nacionalidad brasileña.

“Gracias a Dios apareció. Tenía mucha fe de que iba a aparecer”, indicó Juan Ramón Riquelme y agregó que se encontraba en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad correntina de Goya.

Apareció el nene de 6 años

“El niño fue encontrado sano y salvo. En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales, se logró dar con el paradero del menor. Su padre fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Justicia”, comunicó el Ministerio de Seguridad de Corrientes.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre habría retirado al niño al mediodía con la excusa de almorzar y luego pasar el día juntos. Horas más tarde, por la noche, dejó de responder los llamados de la madre del menor.

La activación de la Alerta Sofía —el sistema nacional de búsqueda urgente de niños en riesgo— se dispuso ante la falta de novedades sobre su paradero y la sospecha de que su integridad podría estar comprometida. El Ministerio de Seguridad Nacional había difundido su descripción física y pidió colaboración a la población.

Según informaron fuentes oficiales, el caso se agravó luego de que el padre fuera señalado como el presunto autor de un ataque a balazos contra un hombre de 47 años que participaba de una reunión con amigos, identificado como Javier Nievas, quien permanece fuera de peligro en el Hospital San Roque. Tras ese episodio, el sospechoso habría huido con su hijo en la noche del domingo desde las inmediaciones de la calle Pujol al 1900.

Apareció N.

Ante esta situación, la Policía de Corrientes montó un operativo cerrojo con controles en distintos puntos de Esquina y zonas cercanas.

La denuncia fue realizada por la madre del niño y expareja del hombre ahora detenido. En declaraciones a medios locales, relató que el padre lo retiró con normalidad, pero que con el correr de las horas dejó de tener contacto.

“A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía porque estaba en una reunión. Después lo llamé para saber dónde estaba mi hijo y no me respondió”, explicó.

Detuvieron al padre del nene

La mujer también expresó su preocupación por antecedentes de violencia. “Yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, sostuvo y señaló que había solicitado su deportación.