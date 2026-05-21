Viajaba en moto como acompañante y murió cuando la conductora se distrajo con el celular y chocó

Este domingo, Daiana Luján Rojas falleció en la localidad correntina de Itatí cuando la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocó contra la infraestructura de una parrilla. Ese mismo día, la joven, madre de un bebé de 6 meses, cumplía 16 años. De acuerdo a las primeras pericias, la conductora del rodado se habría distraído con el celular segundos antes del impacto.

El violento episodio, que generó conmoción en esa ciudad, tuvo lugar alrededor de las 23 del domingo. Según la información de los medios locales, la víctima circulaba en motocicleta junto a otra menor por la calle Fray Juan de Gamarra cuando, por causas que se investigan, chocaron contra la estructura de una parrilla ubicada en el lugar. Rojas falleció en el instante, en tanto que su compañera, también menor de edad, sufrió algunas heridas y tuvo que ser trasladada a un hospital de Itatí.

Viajaba en una moto como acompañante y murió cuando la conductora se distrajo con el celular y chocó. captura de redes

La víctima fatal, madre de un bebé de 6 meses, cursaba 5.° año del Nivel Secundario en la Escuela Parroquial MonsNiella. La institución suspendió todas las actividades para este lunes y decretó un día de luto en solidaridad con la familia.

Viajaba en una moto como acompañante y murió cuando la conductora se distrajo con el celular y chocó. captura de redes

“Con profundo dolor por el fallecimiento de nuestra querida estudiante Daiana Luján Rojas, invitamos a toda la comunidad a acompañar a su familia y seres queridos en la misa de cuerpo presente en la Basílica. Se solicita a los estudiantes asistir uniformados para realizar el cordón de honor, como signo de respeto, cariño y acompañamiento hacia Daiana y su familia en este difícil momento”, expresó la escuela de la adolescente.

Iba en moto, chocó y murió

Días atrás, un joven de 19 años, Matías Ezequiel Montón Villarruel, murió tras chocar con su moto contra una camioneta en la localidad de Rivadavia, Mendoza. El accidente ocurrió cerca de las 22; fue trasladado al hospital más cercano, aunque los médicos no pudieron salvarle la vida.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el conductor de la Ford F100 circulaba de sur a norte por la calle Albardón. El hombre intentó adelantar a otro vehículo que iba en su mismo carril y chocó de frente a la víctima, que manejaba una Motomel 150 cc por la mano contraria.

Según informaron fuentes policiales a los medios locales, el hecho ocurrió en la intersección de calles Albardón y Tres Acequias, “un cruce de tres esquinas con buena visibilidad, iluminación y calzada asfaltada”.