Una auxiliar docente se descompensó y murió en la puerta de un edificio público

Una auxiliar docente de 66 años se descompensó este jueves en La Plata y murió en la puerta del edificio de la Dirección General de Cultura y Educación. La víctima fue hallada sin vida y la Justicia investiga las causas del fallecimiento tras la intervención policial y médica.

Alertados por un llamado que indicaba la presencia de una persona descompensada en el hall de ingreso del edificio público, efectivos del 911 se acercaron hasta el lugar, ubicado en la calle 50, entre 13 y 14, en pleno centro platense, consignó el medio local 0221.

Una vez en el lugar, el personal policial constató que la mujer se encontraba inconsciente, tendida en la puerta de acceso del edificio. Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal confirmó el deceso de la auxiliar docente en el lugar.

El edificio se encuentra en pleno centro platense

Las primeras reconstrucciones del hecho señalaron que la mujer se retiraba de su lugar de trabajo cuando se descompensó. La causa fue caratulada como ”averiguación de causales de muerte” y quedó bajo tutela de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Jugaba un partido de fútbol y murió

En marzo de 2025 y también en la ciudad de La Plata, Sebastián “Mencho” Casas, de 46 años, jugaba un partido de fútbol amateur en un complejo deportivo cuando se desmayó repentinamente. Aunque el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona y los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, la víctima falleció y provocó conmoción en la liga local.

La tragedia ocurrió en el marco de un partido de la “Superliga Ftb” que se disputaba en el predio deportivo Costasur ubicado en 66 y 189, en la localidad platense de Los Hornos. Según informaron fuentes policiales al medio local 0221, cuando Casas se descompensó en pleno desarrollo del partido, ante la atónita mirada de sus compañeros, fue trasladado al Hospital Alejandro Korn, donde le hicieron RCP sin éxito.

A través de las redes sociales, la organización del torneo lo despidió con emotivas palabras: “Querido Mencho, lamentamos tu partida. Fuiste una gran persona. Nos vamos a acordar siempre de vos, transmitías serenidad, alegría y buena onda. Gracias por todos los momentos compartidos”.

La muerte del futbolista senior conmovió a familiares, amigos y compañeros de equipo, quienes lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. “Mis condolencias a la familia y te fuiste haciendo lo que más te gusta, ¡esa caprichosa!”, escribió un conocido en Facebook, al tiempo que otro agregó: “¡Vuela alto Mencho!”.

De acuerdo a los medios locales, su trágica muerte fue investigada por la UFI N.º 8 del fiscal Fernando Almirón en una causa por averiguación de causales de muerte.