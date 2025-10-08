LA NACION

Una beba murió en un violento despiste y choque contra una columna de alumbrado en la Ruta 11

El vehículo que viajaba en sentido a Mar del Plata quedó literalmente partido luego de derivar hacia la dársena central

LA NACIONDarío Palavecino
El Ford Ka quedó destruido
El Ford Ka quedó destruidoMauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Una bebé de dos años murió y su madre resultó con graves lesiones tras protagonizar un despiste en el tramo de Ruta 11 que une a esta ciudad con la vecina localidad de Santa Clara del Mar.

El vehículo en el que viajaban en sentido a Mar del Plata, un Ford Ka, quedó literalmente partido luego de derivar hacia la dársena central, impactar contra una de las columnas de alumbrado que acompañan ese tramo de autovía y derivar parte de la carrocería hacia el carril contrario.

E accidente ocurrió en la ruta 11 entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar
E accidente ocurrió en la ruta 11 entre Mar del Plata y Santa Clara del MarMauro V. Rizzi

El incidente vial ocurrió minutos antes de las 8 en circunstancias de tránsito muy favorables, con poca circulación de automóviles en la zona y buenas condiciones climáticas.

Un equipo de emergencias médicas atendía a la mujer, que resultó con varios golpes importantes y debió ser contenida por la crisis nerviosa que le generó conocer la situación de su hija.

Decenas de vidas

Este tipo de siniestro es una constante desde que se construyó esta autovía: despistes y choques contra columnas han cobrado ya decenas de vidas durante las últimas décadas.

Bomberos seguían trabajando en la zona
Bomberos seguían trabajando en la zonaMauro V. Rizzi

Lo ocurrido esta mañana fue a la altura del kilómetro 503, casi en el límite entre los partidos de General Pueyrredon y Mar Chiquita, en cercanías de la unidad militar GADA 601.

En este caso se desconoce aún si existió algún tipo de impericia en la conductora que la llevó a perder el control de vehículo, si existió alguna circunstancia inesperada sobre el pavimento o si pudo haber intervenido algún otro vehículo. Estas opciones se evaluarán a partir de los peritajes que lleva adelante Policía Científica en el lugar del incidente.

El vehículo quedó destrozado
El vehículo quedó destrozadoMauro V. Rizzi

La mujer lesionada fue asistida allí mismo por un equipo del SAME y sería derivada al Hospital Interzonal General de Agudos para ser sometida a estudios de mayor complejidad para descartar lesiones internas de gravedad.

Allí mismo ya era acompañada también por un equipo del municipio de General Pueyrredón especializado en Asistencia a la Víctima, a efectos de brindarle contención.

Por Darío Palavecino
