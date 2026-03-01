Tras el revés de Trump en la Corte, el Gobierno no pone fecha al envío del acuerdo con los EE.UU. al Congreso

El revés que la Corte Suprema de Estados Unidos le infligió a Donald Trump en su política arancelaria pone en duda el futuro de los acuerdos comerciales negociados por el presidente, entre ellos el que firmó con la Argentina hace poco más de diez días. Por tal motivo, el gobierno de Javier Milei decidió no apurar el envío del acuerdo al Congreso –como era su intención original- hasta tanto no se despejen esas dudas.

Así lo confirmaron a LA NACION dos encumbradas fuentes del Gobierno quienes, no obstante, enfatizaron que confían en que las condiciones del acuerdo firmado serán respetadas por los Estados Unidos pues las negociaciones “se llevaron adelante de buena fe”. Asimismo, aclararon que si bien podría revisarse el capítulo arancelario del tratado recíproco, se mantendrá en pie el acuerdo por el cual Estados Unidos aumentó la cuota de carne bovina a 100.000 toneladas por año (unas 80.000 más que el límite vigente), ya que éste se suscribió por una proclama presidencial en defensa del consumidor norteamericano.

Funcionarios argentinos iniciaron esta semana contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para interiorizarse de la nueva estrategia arancelaria norteamericana tras el fallo del máximo tribunal. El viernes pasado, por seis votos contra tres, éste declaró ilegales los aranceles que Trump impuso el año pasado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. En el caso argentino implicaban un recargo de 10%.

El presidente norteamericano redobló la apuesta tras el fallo del máximo tribunal al anunciar, el fin de semana pasado, que apelaría a la Ley de Comercio de 1974 que lo faculta a aplicar aranceles temporales de hasta el 15% durante 150 días ante desequilibrios en la balanza de pagos. Esta medida comenzó a regir desde el martes pasado.

Para la Argentina, el punto más sensible es el impacto del fallo sobre el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) que se anunció en noviembre del año pasado y cuyo texto se publicó el 5 de este mes. En dicho acuerdo, los EEUU se comprometía a reducir de 10% a 0% el arancel recíproco aplicado a 1675 posiciones arancelarias de exportación argentina.

Sin embargo, ese arancel recíproco a 0% se sustenta sobre la misma base legal que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Ergo, las dudas que tienen en el gobierno argentino es si finalmente se va a respetar ese arancel. La Cámara de Exportadores ya advirtió que, a su juicio, tras el fallo del máximo tribunal norteamericano “el texto del ARTI perdería sustento legal”.

También hay dudas sobre el arancel del 10% que la Argentina había negociado el año pasado para sus exportaciones al mercado estadounidense. El interrogante es si se respetará lo acordado o si correrá el nuevo arancel del 15% impuesto por Trump el pasado fin de semana.

“Hemos programado reuniones con nuestra contraparte norteamericana para tener claridad sobre todos estos puntos. Solo entonces enviaremos el acuerdo al Congreso”, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Pedido de citación a Quirno

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la oposición encendió las alarmas. Los diputados Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, pidieron citar al canciller Pablo Quirno para dar explicaciones acerca del tratado con Estados Unidos.

“El acuerdo se tornó inexplicable al día que falló la Corte Suprema contra la política arancelaria de Trump, siendo que al momento de la firma del tratado el 5 de febrero ya se conocían los fallos de primera y segunda instancia denegándole a Trump la facultad de imponer aranceles –argumentaron los legisladores-. Incluso, en la audiencia de alegatos ocurrida el 5 de noviembre, la mayoría de los jueces coincidieron con las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles en tanto excedían las facultades otorgadas al presidente por la ley federal”.

“Este hecho (el fallo de la Corte norteamericana) modifica sustancialmente el contexto jurídico del acuerdo firmado y genera un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y validez de eventuales concesiones comerciales otorgadas por los Estados Unidos”, indicó Valdés.

“Argentina podría quedar en una situación de desventaja si asumiera compromisos estructurales, sean arancelarios, regulatorios o normativos, frente a un marco institucional estadounidense cuya política comercial ha sido objeto de revisión judicial por exceso de atribuciones del Poder Ejecutivo”, advirtió.