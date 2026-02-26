La verdad sobre el cheque de US$2000: qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema

La promesa de un posible cheque de US$2000 vinculado a los aranceles volvió a instalarse en el centro del debate político tras el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los gravámenes más amplios impulsados por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la realidad es más compleja.

Lo que debería devolver EE.UU. por los aranceles

La semana pasada, la Corte Suprema determinó que algunos de los aranceles implementados por el presidente fueron ilegales, lo que abrió la puerta a reembolsos multimillonarios.

Según informó CNN, el gobierno está comprometido a devolver al menos US$134 mil millones recaudados bajo esas medidas, una cifra que continúa en aumento mientras se calculan los montos totales percibidos.

Tras un fallo histórico de la Corte Suprema que declaró ilegales los gravámenes más amplios de la administración Trump, el gobierno de EE. UU. enfrenta la obligación de devolver al menos US$134.000 millones Mark Schiefelbein - AP

Este volumen de dinero corresponde a pagos efectuados por quienes figuran como “importadores de registro”, es decir, las empresas que oficialmente abonaron los aranceles al ingresar productos al país norteamericano. En esa categoría se encuentran gigantes minoristas como Costco, Walmart o Target, entre muchos otros actores del comercio y la logística.

Ante esto CNN planteó la interrogante de que, si los consumidores soportaron el impacto de esos impuestos a través de precios más elevados, “¿no deberían ser ellos quienes reciban la devolución?”.

El consumidor o las empresas: quién pagó realmente los aranceles

Aunque el efecto de los aranceles se sintió en las góndolas y en el costo de vida, la estructura formal de los pagos es determinante, según CNN.

Los consumidores no entregaron el dinero directamente al gobierno. Fueron las compañías importadoras las que realizaron las transferencias al Tesoro. Posteriormente, una parte de ese gasto fue trasladada al público mediante incrementos en los valores finales de los productos.

La cifra comprometida por el gobierno sigue en aumento mientras se auditan los montos totales percibidos; sin embargo, los beneficiarios legales de estos reembolsos no son los ciudadanos, sino los "importadores de registro" J. Scott Applewhite - AP

De acuerdo con investigaciones del Pricing Lab de Harvard Business School, citadas por CNN, los consumidores absorbieron aproximadamente una cuarta parte del costo total de los aranceles a través de precios más altos.

El resto fue asumido por las propias empresas, que vieron reducidos sus márgenes o debieron reorganizar sus cadenas de suministro.

La Tax Foundation estimó que, en promedio, los aranceles incrementaron en US$1000 la carga tributaria anual de los hogares estadounidenses el año pasado. Este cálculo no implica que las familias hayan enviado un cheque directo al fisco por ese monto, sino que soportaron un encarecimiento equivalente en bienes y servicios debido a los gravámenes.

¿Habrá cheques de US$2000 para los consumidores?

En medio de la presión por el costo de vida, la administración Trump comenzó a deslizar durante meses la posibilidad de emitir cheques de US$2000 como “rebates” o devoluciones vinculadas a los aranceles.

La idea fue presentada como un mecanismo para compensar a los consumidores por el impacto de los impuestos fronterizos y, al mismo tiempo, estimular una economía afectada por mayores precios.

El prometido cheque de US$2000 no sería técnicamente una devolución de aranceles ligada al fallo judicial, sino un "rebate" o cheque de estímulo que requiere obligatoriamente la aprobación del Congreso Jacquelyn Martin - AP

No obstante, esos pagos no serían técnicamente reembolsos de aranceles. Se trataría, en rigor, de cheques de estímulo que requerirían la aprobación del Congreso. Es decir, no estarían directamente ligados a la devolución de los US$134.000 millones que el gobierno debería restituir tras el fallo judicial.

Hasta el momento, detalló el medio citado, no está claro si la decisión de la Corte Suprema complica o altera la viabilidad de esos eventuales pagos. Además, el propio presidente reconoció que el proceso de reembolso podría extenderse considerablemente.

Según declaró ante la prensa, la devolución de fondos podría tardar hasta cinco años, lo que anticipa un camino administrativo y judicial prolongado.