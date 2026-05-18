Una especialista explicó por qué aumentaron los casos de ébola y advirtió que la evolución es “preocupante”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia global por un brote de ébola tras la muerte de alrededor de 80 personas en la República Democrática del Congo y en Uganda. En este contexto, la patóloga pediátrica Marta Cohen, en comunicación con LN+, profundizó en el avance de esta emergencia internacional y los riesgos de la enfermedad.

“Es una alerta, no se han cerrado las fronteras, pero sí se recomienda el aislamiento y la medida de protección extrema en la zona en donde surge esto, porque ya ha salido de la República Democrática del Congo”, sostuvo la experta, y remarcó que la propagación del virus llegó a países como Uganda, una zona característica del trabajo de minas.

En relación al aumento de los casos destacó: “Es preocupante, porque es altamente contagioso, es decir, se contagia hacia los humanos por los murciélagos que comen las frutas, pero también de humano a humano”.

Marta Cohen en LN+

El contagio entre humanos

La especialista en diagnóstico de enfermedades mediante análisis de tejidos, células y fluidos corporales subrayó que el contagio no ocurre mediante el aire, sino por la transmisión interhumana; es por ello que las personas deben someterse a un aislamiento.

“La incubación es hasta 21 días, de 2 a 21 días, y las personas pueden no contagiar hasta que están con los síntomas”, alertó.

Asimismo, resaltó la preocupación ante la emergencia: “Si gente que ha estado en esa zona de África o sale de esa zona de África, precisamente por todas las fronteras abiertas que no se han cerrado, van y obviamente salen de la zona, es preocupante”.

“Por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene el ojo puesto ahí y ha declarado rápidamente cuando de los casi 300 casos hay unos 88 fallecidos. Todo esto comenzó hace un par de semanas, por lo tanto la evolución es preocupante. Y no hay vacuna y no hay tratamiento”, sumó.

La OMS declaró una emergencia global por un brote de ébola Al-hadji Kudra Maliro - AP

En cuanto a las precauciones a tener en cuenta, sostuvo: “Esto tiene que ser una protección similar a la que teníamos durante el COVID, donde no había vacunas y no había tratamientos, y se ejerció ese uso de las mascarillas, de los guantes, de los visores”.

Las etapas del virus

Para poder explicar el avance del virus en el cuerpo, la especialista relató que se trata de tres etapas: “Primero comienza como si fuera una gripe, con fiebre, con dolor de cabeza, con cansancio. Y luego evoluciona a síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea”

Luego de la presencia de los primeros síntomas, la especialista relató la última etapa, donde “comienza la falla hepática, falla renal, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y comienzan las hemorragias. Y las hemorragias son de las mucosas, del aparato digestivo y bueno, y eventualmente lleva a una falla multiorgánica y el paciente muere”.

“El alerta en este momento es para África, no nos enloquezcamos pensando que es otra pandemia”, concluyó.