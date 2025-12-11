Será la pesadilla de Argentina en el Mundial y escondió durante un tiempo su lado más solidario: la otra cara de Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner tiene 26 años. Es oriundo de Horn, una pequeña localidad de Austria. Mediocampista de buen pie y recorrido, este futbolista se desempeña en el Leipzig y será visto de reojo por Lionel Scaloni cuando la selección argentina enfrente a los europeos el 22 de junio de 2026 en Texas, Estados Unidos, por la última fecha del Grupo J.

Aunque la cita mundialista eclipse todas las miradas en cuanto a su novedoso formato de 48 equipos, los jugadores, en algunas ocasiones, prefieren apartarse del jolgorio popular. Baumgartner, una pieza clave para la zona ofensiva de Austria, focalizó sus energías en un proyecto solidario que comenzó por la visita de un amigo suyo a Uganda en 2022.

Christoph Baumgartner es una de las figuras de la selección de Austria

En silencio, sin levantar la perdiz, con el mayor sigilo posible para que la iniciativa no sea vista con el mero hecho de solo recaudar fondos, Baumgartner decidió colaborar con la pequeña comunidad rural de Kakule, al este de la nación africana de Uganda.

Desde el vamos, su intención no era solo aportar dinero. Al interiorizarse de las profundas carencias de los habitantes, Baumi, como lo apodan, armó un equipo interdisciplinario para abordar las principales falencias: la falta de educación y agua potable.

Baumgartner detectó las principales falencias de la comunidad rural de Uganda y puso manos a la obra

“Uganda tiene una historia conmovedora. Uno de los mayores problemas actuales es el escaso acceso a anticonceptivos, lo que significa que las mujeres a menudo queden embarazadas y no pueden contar con el apoyo económico de sus padres. Como resultado, tienen que abandonar su educación —si es que pudieron asistir a la escuela— para cuidar de sus hijos", explicó el jugador, en diálogo con el sitio oficial del Leipzig.

Baumgartner inauguró un colegio en Uganda en el año 2022

Por intermedio de su cuenta de Instagram, Baumgartner mostró cómo fueron los avances del colegio y el redoble de su apuesta al juntar los fondos necesarios para poder construir pozos para el agua potable, un hito revolucionario para el país africano que limita con Kenia y Ruanda.

La creación de un colegio primario fue el puntapié inicial para el crecimiento de un proyecto integral (@baumi_14)

“Estos niños, de entre 4 y 9 años, provienen de familias extremadamente pobres y, de otro modo, no tendrían la oportunidad de recibir educación (preescolar). En la escuela, también reciben una comida nutritiva, agua potable y oportunidades para jugar. Todas cosas que damos por sentado, pero no en Uganda”, destacó en una publicación donde se observan a los pequeños en diferentes actividades, asistidos por profesores.

Baumgartner consiguió que los habitantes de Kakule tengan agua potable

La Escuela Primaria Baumi cuenta la asistencia de 80 niños y adultos que, a su vez, tienen el tiempo de aprender un oficio como peluquería y sastrería para tener una salida laboral en medio de un contexto adverso. El asentamiento y sustentabilidad de esta iniciativa dio un paso significativo cuando se recaudó el dinero necesario para la instalación de maquinarias que posibilitaron la llegada del agua potable a la zona, donde 35 mil personas tienen acceso a esta necesidad básica.

La escuela primaria que inauguró Christoph Baumgartner en Uganda

Desde que su iniciativa tomó notoriedad pública, el jugador austríaco comenzó a recibir el reconocimiento de sus pares como de distintas entidades. Una de las distinciones más importantes fue el Diploma Europeo de Fair Play, el cual es otorgado por los distintos Comités Olímpicos Europeos a proyectos, organizaciones o personas que promueven valores que trascienden los límites del campo de juego.

Christoph Baumgartner recibió un diploma especial por su acción humanitaria en África

En octubre de este año, en la previa a la goleada histórica de la selección de Austria por 10 a 0 contra San Marino, Baumgartner recibió el diploma que certifica su labor humanitaria. Además del agradecimiento, el jugador volvió a remarcar su postura benéfica sin requerir nada a cambio, ni siquiera la publicidad para atraer a posibles inversores.

“Como futbolista profesional, tengo una vida increíblemente privilegiada y la oportunidad de ayudar a los demás. Es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo”, explicó sobre esta faceta solidaria que le dio un status extra a su imagen como futbolista profesional.