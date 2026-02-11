Una estrategia disruptiva: el idioma que Mendoza decidió enseñar en algunas escuelas públicas

MENDOZA.- Va más allá del idioma y la cultura. Se concibe como una estrategia educativa y laboral a futuro. Así puede resumirse el plan de la provincia con la enseñanza de una lengua particular en las escuelas primarias y secundarias públicas: el chino mandarín. Es que Mendoza mantiene un estrecho vínculo comercial con ese país, lo que permite proyectar más posibilidades para los jóvenes en el largo plazo. Bajo este escenario, en 2025 ya se trabajó en un plan piloto, que reportó resultados alentadores. Por eso, ahora el programa, de manera progresiva, comenzará a extenderse, de la mano del Instituto Confucio.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, puso en valor el camino recorrido y los desafíos por delante con la iniciativa, que tiene muy pocas experiencias en el resto del país. “Existe mucho interés por parte de los estudiantes. El año pasado fue piloto y se llenaron los cupos en una semana”, expresó el funcionario provincial, quien adelantó que el Instituto Confucio, dependiente de la Universidad de Congreso, está interesado en abrir al menos tres sedes nuevas en distintos departamentos, lo que permitirá seguir creciendo en el plan.

“La expansión de la cantidad de cupo y sedes depende de cuántos profesores podamos formar en Mendoza. Al menos 20 docentes tendrán beca de formación este año”, comentó García Zalazar, quien indicó que también se proyecta sumar inglés, portugués, francés y alemán a plataformas educativas, mediante convenios con las respectivas embajadas.

Sin dudas, el chino mandarín es una de las apuestas del gobierno, teniendo en cuenta el intercambio comercial entre la provincia y la nación asiática, ya sea en materia de exportaciones como de inversiones, lo que estimula a los estudiantes a explorar oportunidades de inserción laboral en un futuro no muy lejano. De hecho, en la actualidad, China se posiciona entre los principales 10 destinos de las exportaciones de Mendoza, al ocupar generalmente el octavo lugar, de acuerdo con datos oficiales, principalmente manufacturas de origen agropecuario, entre ellas, vino, mosto, aceite de oliva y pulpa de frutas, al tiempo que se buscan fortalecer acuerdos comerciales en energía y minería.

De esta forma, la extensión del programa de chino mandarín permitirá incorporar nuevas escuelas, sumar sedes fuera del Gran Mendoza y duplicar la cantidad de estudiantes que podrán acceder de manera gratuita a los cursos. En este sentido, además de San Rafael, la propuesta llegará a establecimientos educativos del departamento de Luján de Cuyo. El curso de la lengua china, que se dicta a contraturno, ya fue elegido por unos 200 estudiantes de nivel secundario y 90 docentes. Actualmente las escuelas que forman parte de esta iniciativa son la 4-111 Pablo Nogués, la 9-002 Tomás Godoy Cruz, la 4-001 Vicente Zapata y la 4-082 José Dávila. A esta propuesta se suman los colegios Manuel Ignacio Molina (4-087), de San Rafael, y la primaria Perito Moreno (1-609), que ofrecen un abordaje cultural.

Desde el gobierno escolar indicaron a este diario que el programa busca fortalecer lazos con China a través de programas educativos y culturales, incluyendo capacitaciones y becas para estudiar en China. Durante el ciclo lectivo 2025, una delegación conformada por funcionarios de la DGE y directores de escuelas secundarias realizaron un viaje a China con fines educativos y culturales, conociendo metodologías y prácticas educativas diferentes para poder aplicarlas en las aulas. De hecho, García Zalazar participó de la Conferencia Mundial del Idioma Chino 2025 en Beijing. En representación de Mendoza firmó un Memorando de Entendimiento por cinco años con el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China y la Universidad Normal de Nanjing. Este acuerdo es la columna vertebral de la etapa 2 de Expansión del Conocimiento Aplicado, que permitirá: la enseñanza de chino mandarín en escuelas primarias y secundarias de la provincia a través del Instituto Confucio; el envío de especialistas y profesores por parte de China a Mendoza; y la elaboración conjunta de programas de estudio y la capacitación de profesores mendocinos para garantizar la calidad.

En cuanto al plan piloto desarrollado el año pasado, se evidenció una alta demanda estudiantil. El curso se dictó como taller extracurricular, donde los alumnos que siguieron en camino completaron las pruebas finales. En tanto, una docena de docentes participó de las instancias de formación del idioma. García Zalazar aseguró que, tras agotarse los cupos, siguieron las consultas incluso después del cierre de la inscripción.