Miles de inmigrantes en riesgo: hoy se debate la prohibición de matrículas a indocumentados en universidades

El sistema educativo de Florida analiza hoy una modificación normativa que afectaría a extranjeros. El Departamento de Educación del Estado del Sol (FLDOE, por sus siglas en inglés) realiza una audiencia pública en el Miami Dade College este jueves 14 de mayo para discutir una propuesta de reglamento que restringiría el acceso de inmigrantes indocumentados a los 28 colleges estatales. La medida cambiaría la aplicación de la ley de 2014 que permitía a estudiantes residentes sin estatus legal acceder a tarifas de matrícula locales.

Proponen prohibir matrículas para indocumentados en los colleges de Florida

Según reportes de NBC Miami y la entidad Florida Policy, el nuevo reglamento exigiría que las juntas directivas “se aseguren de que todos los alumnos admitidos sean ciudadanos estadounidenses o estén legalmente presentes”.

Según esta norma, es indispensable que los solicitantes entreguen documentación oficial que verifique su situación legal antes de finalizar el proceso de matrícula en los colleges del estado. Esta propuesta, registrada como la Regla 6A-10.0240, se aplicaría de manera exclusiva a este tipo de establecimientos y no afectaría, bajo este reglamento, a las 12 universidades estatales de Florida.

No obstante, Florida Policy señala que esta disposición contraviene la intención legislativa de normativas previas, como la firmada por el exgobernador Rick Scott, que buscaba equiparar los costos de enseñanza para todos los estudiantes que completaron su formación secundaria en el estado.

El impacto económico sobre los colleges de Florida si se aprueba la medida sobre migrantes

La medida también impacta a nivel institucional y económico. De acuerdo con cifras de Florida Policy, la aplicación de esta prohibición podría suponer una reducción anual de US$ 15 millones en ingresos para el sistema de colleges procedentes de matrículas y tasas.

Además, según informes de NBC Miami, las instituciones deberían encargarse de los gastos operativos que conlleva la creación de nuevos protocolos para verificar la identidad de cada ingresante.

La propuesta alcanzaría a los 28 colleges del Florida College System y no a las 12 universidades públicas del estado Universidad de Florida

En términos legales, hay una disputa acerca de la Ley FERPA, que protege la confidencialidad de los registros educativos. Los informes citan a analistas que advierten que pedir documentos migratorios delicados podría generar conflictos con las protecciones de datos a nivel federal.

Asimismo, el reglamento daría a las autoridades de la escuela el derecho de usar la “mala conducta pasada” como criterio para rechazar la admisión en los centros del Sistema Universitario de Florida.

Inmigrantes en riesgo en Florida

De acuerdo con expertos de Florida Policy, la audiencia del 14 de mayo es el resultado de un proceso administrativo iniciado tras el freno de proyectos similares en el ámbito legislativo estatal, como el HB 1279 y el SB 1052.

La audiencia sobre el acceso de los migrantes al sistema de Florida se lleva a cabo en el Miami Dade College Miami-Dade College

Ante la falta de consenso para promulgar estas restricciones por ley, la administración estatal optó por la vía de la reglamentación interna del Departamento de Educación. De aprobarse la normativa tras la sesión, instituciones con alta población estudiantil como el Valencia College, Broward College y el Miami Dade College estarán obligadas a modificar sus requisitos de ingreso.

Los estudiantes que no cuenten con la documentación requerida perderían el acceso a los programas de grado y a la educación general para adultos en estas instituciones estatales.

Entre los 28 colleges de Florida que deberían aplicar la prohibición se incluyen: