Carolina Pacheco junto al cartel que le preparó al jugador holandés Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 23:18

Carolina Pacheco es admiradora del jugador de hockey holandés Sander de Wijn. El sábado fue al CeNARD a ver los partidos que los seleccionados argentinos disputaron ante los de Países Bajos, de la FIH Pro League, y llevó un cartel que decía: " Sander, quiero tu camiseta". Lejos de conseguir la remera, la fan argentina se llevó una desilusión por parte del europeo y su novia.

Esta jugadora del Club Atlético Unión compartió en sus redes una foto que se tomó en la cancha con el afiche, y la novia del jugador -y defensora del seleccionado naranja- Renée van Laarhoven le respondió con una agresión. "Gorda Troll, hubiera sido mejor si una mujer flaca de argentina tenía esto", le escribió la holandesa.

Al ver este comentario, Pacheco decidió compartirlo en Twitter, junto a una reflexión: "Nunca tuve malas intenciones. No me parece correcto recibir esta agresión, no era necesario. Nunca sean una persona así". El mensaje se volvió viral y, en menos de un día, superó los 50 mil "Me gusta" y fue compartido más de 11 mil veces.

El caso fue tomando magnitud y llegó a la pareja holandesa que se excusó diciendo que se suponía que no debía ser un mensaje público, si no un chiste entre ellos. Renée van Laarhoven le escribió, y dijo: "Hola. Realmente me gustaría disculparme por el mensaje. No era para vos y no era para nada como se ve. Lo siento mucho. Era un chiste interno entre él y yo, y no tenía nada que ver con vos. 1000 veces, perdón. Avisame si puedo enmendarlo de alguna manera". Y en otro mensaje, solicitó: "¿Podrías por favor eliminar el mensaje de las redes sociales? Esta no fue nunca mi intención y no debería haber pasado nunca".

Por su parte, el jugador Sander de Wijn expresó: "Hola chicos, antes que nada quiero disculparme por lo que se dijo. No se suponía que fuera un mensaje público, si no que quería enviármelo en privado. Por favor, eliminen la publicación porque nunca fueron sus intenciones y también porque nos está dañando a mi novia y a mí. Gracias y perdón, nuevamente. Nunca discrimino y respeto a todo quien ame este deporte".

Además, la federación de hockey holandesa (KNHB) se manifestó sobre esta polémica vía Twitter. "Estamos al tanto de un mensaje de una jugadora de holanda a una fan argentina. La KNHB y nuestros equipos están lejos de este posteo. Nuestros equipos aman el clima que generan y a todos los fans argentinos esperamos tener muchos más partidos frente a ese público emocionante".