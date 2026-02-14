La publicación con la que Beto Casella pidió perdón por los dichos homofóbicos en su programa: “Fue tan desagradable”

Beto Casella compartió una extensa publicación en la que hizo un mea culpa y se disculpó con la audiencia y todo aquel que se haya sentido ofendido por los dichos homofóbicos de su compañero Joe Fernández contra Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón que incluso fue defendido por el mismísimo Julio Bocca.

A través de su cuenta de X, el conductor de Nadie nos para (Rock & Pop) publicó un comunicado que dividió en dos por su extensión. En un primer lugar, expresó: “Quien se haya tomado el trabajo de ver el momento completo de radio (no editado), notará que mis conceptos hacia Valentín son laudatorios y elogiosos. Y no se trata solo de un elogio radial: los que siguen mi cuenta de Instagram saben perfectamente que me dedico a difundir profusamente los cursos gratuitos y carreras libres que ofrecen el Teatro Colón, el ballet y la Filarmónica del mismo teatro. No se trata solo de promover una actividad: admiro profundamente a los que abrazan esa vocación desde chicos, como Valentín. Y me gratifica difundirlo”. Con esto, buscó limpiar su imagen y brindó múltiples ejemplos de por qué él no se sintió representado por el comentario.

Al referirse al repudiable momento protagonizado por Joe Fernández, fue muy duro y asumió la culpa por ser el conductor. “En el medio de esos elogios, en el programa de radio, se filtró un exabrupto y un audio desagradable que yo, podría jurarlo, no detecté en ese momento. Es cierto que mi compañero lo hizo encarnando un personaje radial (usualmente recibido graciosamente por nuestra audiencia). Pero, si trascendió nuestra audiencia diaria y ofendió, no hay excusas, el desastre ya estaba hecho. Y por supuesto que merecen el pedido de disculpas sinceras y dolidas”, remarcó.

Beto Casella decidió compartir un comunicado para aclarar la situación Captura X (@elbetocasella)

Luego, reveló una conversación privada que tuvo con un órgano oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “En mi caso, estoy al aire cinco horas y media por día, todos los días hace más de 20 años. Y, para ser sincero, me parece absurdo tener que aclarar cuál es mi posición respecto de cuestiones de género. ‘Nosotros sabemos bien quién sos, Beto’, me dijo hoy la persona más importante del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de la Defensoría del Pueblo CABA, integrante de la Federación Argentina LGBT+. Con eso debería bastarme, pero también me gustaría que lo sepan quienes andan por estas redes”, agregó para justificar el motivo que lo llevó a dar a conocer este diálogo.

Para finalizar, con el objetivo de darle un cierre al tema, Beto Casella defendió a su compañero y volvió a disculparse con Fresno: “El autor del insulto (Joe Fernández) se encargo de pedir disculpas públicas, a las que les creo: no trabajaría ni cinco minutos con alguien que tenga el mínimo rasgo homofóbico. A mí no me basta con pedirlas por esta vía: se las pedí en forma privada a Valentín, al tiempo que le ofrecí el espacio que necesite en la radio para expresar lo que quiera. Además de ofrecerme modestamente como su representante de prensa ad honorem, si lo requiere, hasta el fin de los tiempos. Ojalá Valentín aceptara todo. Y esto, que fue tan desagradable, termine convirtiéndose en una historia de respeto y amor. Gracias”.

Beto Casella buscó aclarar todo lo ocurrido con un comunicado dividido en dos partes Captura X (@elbetocasella)

De esta manera, Casella insistió en lo que ya había dicho Fernández durante su descargo, que Fresno está invitado al programa radial para expresar lo que él sienta necesario luego de esta repudiable situación. Por el momento, el bailarín del Teatro Colón no se expresó al respecto y sería llamativo que acepte la propuesta luego de los polémicos comentarios que se dijeron contra él.

Beto Casella apuntó contra Yanina Latorre

Al observar el horario en el que Beto Casella publicó su descargo, Yanina Latorre no dudó en señalarlo con un tono irónico: “El descargo a las 3 am. Se ve que no puede dormir”.

Ante esto, Casella evidenció toda su furia guardada por la situación y le respondió en tres posteos distintos. En un primer lugar, aclaró: “Quedate tranquila que duermo muy bien. Lo que no sé es cómo se duerme habiéndole arruinado la vida a tantas personas, sobre todo mujeres”.

Beto Casella le respondió a Yanina Latorre con un golpe sobre la mesa Captura X (@elbetocasella)

Luego, hizo mención a un conflicto entre ellos donde tuvo que intervenir la justicia: “Y quedate tranquila que no pienso mostrar tu pedido de disculpas a mí, firmado ante abogados. En aquel momento dije en una mediación que no te íbamos a nombrar más, solo porque soy caballero y porque sos madre de dos hijos. Vos no podes cumplirlo, tu maldad te supera”.

Beto recordó una situación judicial en la que Yanina tuvo que pedirle perdón Captura X (@elbetocasella)

En último lugar, contraatacó con una frase en la que aseguró que Yanina Latorre es quien no puede dormir. “Estoy muy tranquilo por la carrera que llevo. No seré gran cosa como periodista o conductor, pero tendría que hacer mucha memoria para, en 30 años, acordarme de alguien que se haya sentido agraviado por mí. ¿Sabes lo bien que se duerme, Arrusa?”, concluyó.