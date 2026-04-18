Gout Gout volvió a ganar remontando en 100 metros, y en los últimos 20... saludó a un costado

El mundo del atletismo habla de Gout Gout. Se refiere al prodigio australiano de 18 años con asombro. Luego de conseguir el récord mundial sub 20 en los 200 metros, el pequeño en edad pero grande físico corrió en los 100 metros en el campeonato juvenil australiano de Brisbane. Aunque no logró bajar de los 10 segundos, saludó a 20 metros de la llegada. Un auténtico showman.

Cruzó la meta con un tiempo de 10s21/100, con buena diferencia sobre su escolta. No logró rebajar su mejor marca personal y ni el récord sub 20 de Oceanía (10 segundos exactos), que estableció en febrero en la reunión Queensland Shield, pero cada día es más grande. Tiene pasta de ídolo: “No tuve el mejor comienzo, pero salí a por la victoria y quería dar un buen espectáculo para la gente que estaba viendo”, comentó Gout.

Antes de llegar, Gout Gout saluda a los espectadores; todo un personaje apoyado en su notable talento para correr. JONO SEARLE - AAP

En realidad, tardó en arrancar (según los especialistas, es normal: ésa es su forma de correr) pero armó revuelo en los ultimos metros. Iba segundo luego de los primeros 50 metros, aceleró para superar al puntero y saludó al público unos 20 metros antes de cruzar la línea de meta por delante de Zavier Peacock (10s35/100); Uwezo Lubenda completó el podio (10s37/100).

“Bajar de los 10 segundos es cuestión de tiempo. No lo hice hoy, pero seguramente, pronto lo haré”, se envalentonó Gout Gout, que recibió el premio al mejor atleta varón juvenil del año por parte de la Federación Australiana de Atletismo.

Gout Gout 🇦🇺 clocks 10.21s (0.5) to win the Australian U20 100m title in Brisbane.



He celebrated with 20 metres to go.pic.twitter.com/cSzfYkoPoq — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 18, 2026

Una semana atrás, el prodigio australiano recorrió los 200 metros en 19s67/100, la mejor marca del año y superadora de la mejor del mismísimo Usain Bolt a su edad, durante el Campeonato de Australia de Atletismo, en Sydney. Bolt corrió los dos hectómetros en 19s93/100 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, dueño de ocho medallas olímpicas doradas, once títulos de campeón mundial y récords de los 100 metros (9,58s) y los 200 (19,19s).

“Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas [hasta determinada velocidad de viento en favor]. Saber que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aun más lejos”, celebró Gout, cuyo registro en los 200 le habría valido el tercer puesto en los Juegos Olímpicos París 2024, ya que Noah Lyles ganó el bronce con 19s70/100.

Su tiempazo en 200 metros

La joven estrella irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20s4/100, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20s6/100) desde los Juegos Olímpicos México 1968. Luego mejoró su récord a 20s2/100. Todavía, entonces, nunca había quedado oficialmente por debajo de los 20 segundos.

Gout, nacido en Queensland, Australia, después de que sus padres emigraran de Sudán del Sur, es el segundo entre los velocistas de 200 metros más rápidos y menores de 20 años en todas las condiciones; solamente el estadounidense Erriyon Knighton, que entonces tenía 18 años, ha corrido más rápido, en 19,49s, en el LSU Invitational de 2022.

Nuevo crack del atletismo, el australiano de padres oriundos de Sudán del Sur llama la atención por sus resultados y por su histrionismo. DAVID GRAY - AFP

“Esto es lo que he estado esperando”, dijo Gout cuando estableció esos asombrosos 19,67 segundos. Y agregó: “Tenemos atletas increíbles en Australia y el hecho de competir con ellos nos impulsa a superarnos mutuamente. Dos australianos por debajo de los 20 segundos: ¡esto es asombroso!”. Apenas 15 velocistas en general en la historia han corrido más rápido que Gout en esa carrera.

Ahora, este sábado, brilló en los 100 metros. Hasta saludando en los últimos. No tiene techo.