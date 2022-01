Una joven embarazada de 40 semanas se contagió de Covid y murió días después de dar a luz

El pasado 25 de diciembre, Tatiana Ibazeta, una joven sanjuanina de 32 años, dio a luz a su hija en Río Negro. Pero no fue un parto normal. Debido al Covid-19 que había contraído la mujer, y que podía afectar a la beba, la mujer fue sometida a una cesárea de urgencia. Si bien el nacimiento no tuvo complicaciones, la parturienta no logró sobrevivir al coronavirus y falleció el último sábado.

Según contó el diario Río Negro, Ibazeta, al igual que su pareja, contrajo el virus mientras cursaba la última etapa de su embarazo. En Navidad, la joven ingresó al hospital Aníbal Serra, de la localidad rionegrian de San Antonio Oeste, donde vivía, para parir de emergencia. La nena nació sin problemas, pero la joven debió quedar internada por las consecuencias del coronavirus.

Su estado de salud empeoró e Ibazeta, oriunda de San Juan, fue trasladada a un centro de salud de Viedma donde finalmente ingresó a terapia intensiva y debió ser intubada. Después de pelear 14 días por su vida, Tatiana falleció en la mañana del último sábado.

Una familiar de la joven publicó una sentida despedida en Facebook. “Hoy me toca despedirme de vos prima, ya estás descansando en los brazos del señor. Muy dolorosa tu partida... solo me quedan los buenos recuerdos de cuando éramos niñas los abrazos que nos dimos y lo regalona que fuiste de nosotras”, escribió Rosa Guajardo en la red social junto a una foto Tatiana.

En el emotivo posteo, la prima de la joven fallecida dedicó algunas palabras para pedir por sus deudos: “Danos fuerzas a todos especialmente a tu esposo, Eduardo; a tus padres, Sonia y Ricardo; y a tus hermanos, Kevin y Blas. Dios cuidará de tu pequeña Valentina la protegerá siempre. Fuerzas a mis tíos y abuelos de Tatiana, Alfredo y Olga que te están acompañando”.