Video: murió un jinete de 18 años tras caer de su caballo en la ciudad de La Plata

Tras permanecer internado una semana en grave estado de salud luego de caer de su caballo, un joven jinete de 18 años murió en las últimas horas en un hospital de La Plata. Por el hecho, el animal falleció en el mismo instante en que chocó contra un poste de luz cuando corría por una calle de esa ciudad.

La víctima, identificada como Lucas Aguilar, cabalgaba el pasado 10 de septiembre a gran velocidad por la avenida 38, en la zona del Barrio Hipódromo. Al llegar al cruce de la diagonal 80 con la calle 120, perdió el control del caballo al intentar subir una rambla. Testigos relataron que, tras la corrida, el joven cayó a la vereda y quedó inconsciente.

El caballo, en tanto, siguió su marcha unos 200 metros más hasta que chocó contra un árbol. Debido a esa colisión, el animal falleció en el acto, consignaron los medios locales. Una cámara de seguridad de la zona registró toda la secuencia.

Aguilar fue trasladado de inmediato por una ambulancia del SAME primero al Hospital Rossi y luego al San Martín, donde tuvo que someterse a una operación en su cabeza. Tras permanecer una semana internado en ese centro de salud, con heridas que habían comprometido su movilidad, el jinete murió.

Dolor en La Plata: un joven jinete de 18 años murió tras caer de su caballo. captura de redes

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Juvenil N.º 10 de La Plata. La Policía Bonaerense intervino en el lugar para ordenar la escena del accidente y recolectar información.