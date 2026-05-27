Una llamada al 911 por un hallazgo inquietante: así encontraron el cuerpo de Ana Lía Corte cerca de una parada de colectivo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El hallazgo se produjo de una forma tan inesperada como inquietante. A las 16.30 de ayer, una mujer que vive en la zona de Onelli y Arrayanes, en el barrio homónimo, llamó al 911 para informar que su mascota había trasladado al patio de la casa un miembro humano. Se trataba de una mano, con anillos.

A partir de ese aviso, se desplegó un operativo en las inmediaciones que permitió encontrar otras partes del cuerpo en una zona de vegetación densa, sin senderos peatonales definidos y con apenas un pasadizo utilizado por animales. Según indicaron fuentes con acceso a la investigación a LA NACION, una de las hipótesis es que los restos pudieron haber sido desplazados hasta ese lugar por perros.

El cuerpo evidenciaba la descomposición de varios días y se encontraba completamente desmembrado. Todas las partes halladas fueron trasladadas a la morgue del hospital zonal para su análisis por parte del Cuerpo Médico Forense, mientras que se tomaron muestras para estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El lugar donde encontraron el cuerpo de Ana Lía Corte

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad de los restos. Sin embargo, familiares y allegados de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era buscada desde el 8 de mayo, dieron por hecho que se trata de ella.

“Adiós Anita! Así te vamos a recordar siempre! Gracias por tu alegría infinita”, publicaron en redes sociales, en una cuenta que se había creado para difundir su búsqueda. Su pareja, Milton Marques, también expresó su despedida: “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno por el cuidado, el cariño y la dedicación en la búsqueda de Ana Lía”.

El lugar del hallazgo no era ajeno a la investigación. Se trata de una zona situada a unos mil metros de la parada donde se presume que Corte descendió del colectivo el día de su desaparición. De hecho, el área ya había sido rastrillada previamente por la Policía dos días después de la desaparición, con la intervención de dos perros: uno entrenado para la búsqueda de personas con vida y otro especializado en la detección de restos humanos. En aquel momento, sin embargo, no se obtuvieron resultados.

Tanto policías como bomberos trabajaron durante la noche tras el hallazgo del cuerpo Policía de Río Negro

En las últimas semanas, los operativos se habían extendido a distintos sectores de Bariloche y zonas aledañas, incluyendo la ruta de Circunvalación, Ñirihuau, el Cañadón de los Loros y La Buitrera, además de áreas cercanas al lago Nahuel Huapi y el río Limay.

La investigación permanece en manos del Ministerio Público Fiscal, que coordina las pericias para determinar las circunstancias de la muerte. Hasta antes del hallazgo, la causa estaba caratulada como averiguación de paradero y no se habían detectado indicios de criminalidad.

El trabajo en la zona donde encontraron el cuerpo de la mujer Policía de Río Negro

Según se había establecido a partir de registros de cámaras, Corte había subido por sus propios medios a un colectivo de la línea 51 el día de su desaparición. En las imágenes se la veía tranquila.

Era la tercera vez que Corte se ausentaba de su casa en el barrio Rancho Grande. La mujer era instructora de yoga y, según detalló su marido, era paciente psiquiátrica desde 2019. En 2021, había sido encontrada con hipotermia tras escaparse de su domicilio. Ahora las pruebas forenses deberán determinar las circunstancias que llevaron a su muerte.

Ahora, el avance de las pericias forenses será clave para reconstruir lo sucedido.