“Una mañana bendecida”: así vivieron los internos de otras cárceles la visita del Papa a Devoto

“Una mañana bendecida”. Con esas palabras, uno de los internos de la Unidad Penitenciaria N° 48 de San Martín resumió lo que acababa de vivir. Había llegado al auditorio del penal cuando todavía era temprano, sin saber demasiado bien qué iba a ocurrir. Horas después, había escuchado al Papa hablar sobre el perdón, el arrepentimiento y la posibilidad de empezar de nuevo.

No estuvo frente al Pontífice ni pudo saludarlo personalmente. Pero él y cientos de personas privadas de su libertad en otras prisiones del país siguieron la visita de León XIV a la cárcel de Devoto, a través de una transmisión televisiva y una conexión por Zoom organizada por la Fundación Espartanos.

La Fundación Espartanos organizó una transmisión por Zoom que reunió 250 conexiones desde distintos puntos del país para acompañar el encuentro del Pontífice con los detenidos Gentileza: Espartanos

La iniciativa fue impulsada por Eduardo “Coco” Oderigo, fundador de la organización, con la intención de extender el alcance de una de las actividades de la agenda papal. En San Martín se reunieron alrededor de 130 internos de seis pabellones y 30 voluntarios, mientras que otras 250 conexiones se incorporaron de manera virtual desde distintos lugares de la Argentina. Hubo participantes de Mendoza, Corrientes y Mar del Plata, entre otras localidades.

La jornada comenzó con música y oraciones, continuó con la transmisión del encuentro en Devoto y terminó con un rosario compartido. Para muchos de los presentes, el momento más emotivo llegó cuando escucharon a otros presos contar sus historias frente al Papa.

La emoción de escuchar a otros presos

La convocatoria comenzó antes de las 7. Desde los seis pabellones de la Unidad Penitenciaria N°48 fueron llegando grupos de internos al auditorio, donde también se encontraban los voluntarios de Espartanos, que habían ingresado al establecimiento desde temprano. No todos sabían exactamente para qué habían sido convocados. “Vinieron unos 25 de cada pabellón. Imaginate, 6.30, 6.45... estaban medio dormidos. Les preguntábamos si sabían qué íbamos a hacer y varios no tenían ni idea”, recordó Oderigo, en diálogo con LA NACION.

Para el fundador de Espartanos, aquella respuesta también reflejaba la confianza que se había construido con los internos a lo largo de los años. A pesar de desconocer los detalles de la actividad, habían decidido participar.

Durante su visita a la cárcel de Devoto, León XIV aseguró que “siempre se puede volver a empezar”

En el auditorio se instaló una pantalla dividida en dos. De un lado se veía la transmisión televisiva de la visita de León XIV al penal de Devoto; del otro, las imágenes de las distintas personas y grupos conectados por Zoom. En algunas cárceles había tres participantes; en otras, diez o veinte, reunidos frente a una pantalla. La previa estuvo acompañada por canciones que habían formado parte de las celebraciones de la visita papal, entre ellas una interpretación de Soledad Pastorutti y “Vida en abundancia”, a cargo de un coro. También hubo momentos dedicados al rezo del rosario. Pero el clima cambió especialmente cuando comenzaron los testimonios de los internos de Devoto.

“Había mucha emoción cuando escuchaban a los dos detenidos, que hablaban de arrepentimiento, de perdón. Estaban conmovidos porque a muchos de ellos les pasaba lo mismo. Se vieron muy representados en esas dos personas que hablaron. Fue muy emotivo”, contó Oderigo.

Los testimonios de los presos de Devoto sobre el arrepentimiento, las adicciones y el perdón emocionaron a los internos de San Martín, que se sintieron identificados con sus historias Gentileza: Espartanos

Los relatos que escuchaban tenían puntos en común con las experiencias de muchos de los presentes. Cristian, de 29 años, detenido desde 2025, le contó al Papa cómo las adicciones lo habían alejado de su familia y lo habían llevado a cometer delitos. También habló del arrepentimiento y de su deseo de reconstruir su vida cuando recupere la libertad. “Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman”, expresó frente al Pontífice.

Maximiliano, de 32 años, también habló sobre el consumo de drogas y alcohol, la distancia con sus seres queridos y el tiempo perdido con sus hijas. Su testimonio estuvo atravesado por el pedido de perdón a las personas a las que había lastimado. “Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida”, afirmó. Esas historias fueron las que, según Oderigo, provocaron las reacciones más intensas entre quienes seguían la transmisión desde San Martín.

Un mensaje que atravesó las paredes de Devoto

La visita de León XIV al último penal porteño tuvo lugar en medio del proceso de cierre del establecimiento y del traslado de sus detenidos a Marcos Paz. Frente a los internos que permanecían allí, el Pontífice escuchó dos testimonios de personas privadas de su libertad y el de un hombre que había recuperado la libertad.

Luego pronunció un mensaje centrado en la reconciliación, las consecuencias de los errores y las posibilidades de transformación personal. “Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones”, afirmó León XIV. “Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar”, sostuvo.

“Una mañana bendecida”, expresó uno de los internos al finalizar la transmisión, que incluyó canciones, oraciones y el rezo del rosario junto a voluntarios Gentileza: Espartanos

Mientras esas palabras se escuchaban en Devoto, también llegaban a las pantallas instaladas en otras unidades penitenciarias. Oderigo explicó que la iniciativa había surgido precisamente para evitar que el mensaje quedara limitado a los detenidos que pudieron participar presencialmente del encuentro.

“Veíamos que el mensaje de León de ir a una cárcel estaba como minimizado. Era una actividad más, de media hora, en una cárcel que se va a cerrar. Pero él quiso ir a una cárcel, lo puso en su agenda. Entonces dijimos: ‘Vamos a darle apoyo y acompañamiento al mensaje que da dentro de la cárcel’”, explicó.

Una mañana diferente en San Martín

La presencia de los voluntarios fue otro de los aspectos que Oderigo destacó de la jornada. Unas 30 personas llegaron al penal alrededor de las 7 para acompañar a los internos. En un mismo espacio coincidieron detenidos de distintos pabellones, integrantes de la fundación y personal penitenciario, todos atentos a lo que ocurría en Devoto. “Gente de afuera, gente de adentro, gente del servicio y todos escuchando a León. Fue increíble”, describió. Una vez terminada la transmisión, la actividad continuó con algunas canciones y el rezo del rosario entre los presentes.

Fue entonces cuando Oderigo escuchó una frase que le quedó especialmente grabada: “Una mañana bendecida”. La expresión provenía de uno de los internos que había participado de la actividad. “Hay que meterse en las cárceles a ver si se puede producir algún cambio. No solamente en las personas que están detenidas, sino también en nuestra manera de pensar”, agregó Oderigo.

El fundador de Espartanos planteó que esa tarea tiene una dimensión humanitaria, pero también una consecuencia concreta para la seguridad de la sociedad, como generar condiciones para que quienes recuperan la libertad tengan herramientas para no volver a delinquir. “Las personas salen. Nos guste o no nos guste, todos los días salen”, recordó.