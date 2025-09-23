Una médica del Garrahan relativizó los aumentos del Gobierno: “Todavía no tenemos ningún problema resuelto”

Luego de que el Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan” anunciara a través de un comunicado el aumento de $450.000 para el personal de asistencia y de $350.000 para los administrativos, los trabajadores convocaron a un nuevo paro de 48 hs. En la primer jornada del reclamo, un móvil de LN+ dialogó con la oncóloga Myriam Guitter quien aseguró que la medida de fuerza se realiza “porque todavía no tenemos ningún problema resuelto”.

Myriam Guitter, medica oncologa del hospital Garrahan

“Estos bonos que anunció el Gobierno, que todavía no entendemos quién los recibirá y quién no, son un intento de cara a las elecciones de tapar el escándalo que son los US$26.000.000 de dólares en un fondo de inversión que no se sabe dónde están", manifestó Guitter.

Según la profesional, ese dinero “se utiliza en situaciones de catástrofe sanitaria, como la que estamos viviendo desde hace 18 meses”. Sobre el aumento que el ministro de Salud Mario Lugones compartió en la red social X, agregó: “Divide a los beneficiarios en dos tramos: asistencial y logístico. Y no tenemos idea si contempla o no a los becarios o si es un bono remunerativo o no remunerativo”.

Al momento de referirse a sus colegas, Guitter sostuvo: "Nosotros no somos una cooperativa que se autogestiona, la recomposición salarial viene por parte del Estado nacional". “Y este bono es solo un paliativo”, remarcó.

Al cierre de su intervención la oncóloga puntualizó sobre la cuestión salarial del staff médico del Garrahan. “Nosotros vamos con las paritarias nacionales, que cerraron en un 1% mensual, es decir, tenemos un 60% de pérdida del salario real”, concluyó.