Una mujer de 70 años murió atropellada en Caballito

escuchar

Una mujer de 70 años murió esta mañana tras ser atropellada por un automóvil en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores, según informaron fuentes viales.

El incidente ocurrió poco antes de las 8.30, en el cruce de las avenidas Donato Álvarez y Gaona. Por causas que todavía se deben establecer por autoridades, una mujer de 70 años perdió la vida en el acto al ser atropellada por un auto modelo Volkswagen Polo.

Según trascendió por testigos del hecho, el vehículo circulaba por la avenida Donato Álvarez cuando dobla por Gaona y se topa con la mujer, que cruzaba por fuera de la senda peatonal. “Uno no toma en cuenta la importancia de cruzar bien”, advirtió Oriana, quien aseguró haber visto el siniestro, en diálogo con Crónica. “La señora cruzó mal, no por la senda peatonal y un auto -que venía bien- dobló y no llegó ver a la mujer. Falleció en el acto”.

Al lugar se trasladó una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento de la mujer.

En tanto, personal policial solicitó asistencia psicológica para el conductor del auto que atropelló a la mujer.

A partir del siniestro, personal policial cerraba cuatro carriles de la avenida Gaona a la espera de las tareas periciales ordenadas por la justicia. “Corte parcial por incidente vial”, informó la secretaría de Transporte y Obras Públicas, a través de un mensaje difundido en las redes.

Av. Donato Alvarez y Av. Gaona

Corte parcial por incidente vial #transito — BA Tránsito (@batransito) July 3, 2023

Interviene el Juzgado en lo Criminal y Correccional 35 en una causa por homicidio culposo.

Con información de la agencia Télam

LA NACION

Temas Tránsito y transporte