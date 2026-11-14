Una mujer murió tras chocar contra un camión en la ruta 6: el auto quedó volcado

Una mujer de 61 años murió este viernes por la tarde al chocar su camioneta contra la parte trasera de un camión y volcar en la Ruta 6, a la altura de la localidad de El Peligro, en el municipio de La Plata.

El accidente ocurrió cerca del cruce con la Ruta 53 e involucró a un vehículo Toyota RAV4 de color negro y a un transporte de carga marca Ford. Según informo el medio local La Movida Platense, el hecho se produjo alrededor de las 18.25 cuando ambos circulaban sentido a La Plata.

A raíz del golpe, que se dio al impactar contra la parte de atrás del camión —por motivos que todavía se desconocen—, la Toyota RAV4 perdió la estabilidad y volcó sobre la ruta. El personal médico que llegó al lugar constató la muerte de María Marcela Cejas, la mujer manejaba el vehículo negro.

En tanto, un hombre que viajaba junto a la víctima como copiloto quedó atrapado entre los restos del vehículo. Los integrantes del cuartel de Bomberos de El Peligro trabajaron para sacarlo.

Tras lograrlo, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde, según indicaron fuentes oficiales al medio citado, permanece internado en estado crítico, mientras que el conductor del camión Ford resultó ileso; por el momento, su identidad no trascendió.

A causa del operativo de rescate, el camino estuvo completamente bloqueado al tránsito hacia la capital provincial durante varias horas, con desvíos coordinados por la empresa concesionaria Aubasa.

Del procedimiento también participaron agentes del Destacamento El Peligro y personal de Seguridad Vial de Brandsen y Guernica, que preservaron el sector para relevar la información necesaria para reconstruir la secuencia exacta del choque.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial de La Plata, que caratuló el expediente como homicidio culposo. Los investigadores judiciales esperan los informes periciales definitivos para determinar las causas exactas del impacto, tales como la velocidad o una posible maniobra imprevista, sin que hasta el momento haya imputaciones ni detenciones.

De acuerdo con el medio citado, el accidente se suma a 55 víctimas fatales por hechos similares en lo que va del año en la zona que abarca La Plata, Berisso y Ensenada. Los registros ubican julio como el mes con mayor cantidad de casos trágicos, una problemática que ya suma dos muertes en lo que va de noviembre.