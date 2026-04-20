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Una por una: todas las avenidas y calles que tendrán cortes por el show de Franco Colapinto desde mañana

Desde este miércoles y hasta la semana próxima habrá cortes totales y parciales en Palermo para montar el circuito

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La exhibición de Franco Colapinto con Alpine en Buenos Aires será el próximo domingo
La exhibición de Franco Colapinto con Alpine en Buenos Aires será el próximo domingo

La exhibición de Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en la ciudad de Buenos Aires implicará un amplio operativo de tránsito en el barrio de Palermo, con cortes programados desde este miércoles 22 y hasta el miércoles 29, según informaron los organizadores del evento.

Las restricciones se deben al montaje del circuito urbano y de las estructuras necesarias para el Road Show Buenos Aires 2026, cuya jornada principal será el domingo 26, día en que se realizará la exhibición.

A continuación, el detalle completo de los cortes de tránsito, ordenados por día y horario.

El mapa de los cortes en Palermo que irán desde el miércoles y hasta el domingo
El mapa de los cortes en Palermo que irán desde el miércoles y hasta el domingoGCBA

Miércoles 22 al domingo 26

Desde las 9

  • Corte total en la avenida Iraola, entre la avenida Sarmiento y la avenida Infanta Isabel, por el montaje del escenario principal.

Jueves 23

Desde las 22

  • Corte de contracarril y de la bicisenda norte en la avenida del Libertador, entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares.
  • Corte del carril sur de la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares.
  • Corte del primer y segundo carril sur de la avenida del Libertador, entre la avenida Sarmiento y Casares.
  • Corte del primer carril del lado norte de la avenida Sarmiento, entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida del Libertador.
  • Uso de carriles para estacionamiento de producción en la avenida Colombia y la avenida Adolfo Berro.

Viernes 24

Desde las 20

  • Ocupación del carril lindero al Monumento a los Españoles, para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25

Desde las 8

  • Corte total de la avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Desde las 16

  • Corte total en la avenida del Libertador, entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares.
  • Corte total en la avenida Sarmiento, entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Colombia.
  • Corte total en las calles Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, en el tramo comprendido entre Juan F. Seguí y la avenida del Libertador.
  • Corte total en el cuadrante delimitado por la avenida Infanta Isabel, la avenida Iraola y la avenida Presidente Pedro Montt.
Alpine mostró el auto con el que correra Colapinto en Buenos Aires
Alpine mostró el auto con el que correra Colapinto en Buenos Aires

Domingo 26, día de la exhibición

De 7 a 18

  • Corte total en la avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta.
  • Corte total en la avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
  • Corte total en la avenida Adolfo Berro, entre la avenida Casares y la avenida Sarmiento.
  • Corte total en la avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia, y entre Salguero y República de la India.
  • Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la avenida del Libertador y la avenida Cerviño.
El circuito de la exhibición de Franco Colapinto
El circuito de la exhibición de Franco ColapintoGCBA

Cortes hasta el miércoles 29

  • Corte total en la avenida Infanta Isabel, entre la avenida del Libertador y la avenida Presidente Pedro Montt, por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage.
  • El operativo incluye un vallado perimetral progresivo que abarca la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia.

Información clave para vecinos, peatones y ciclistas

  • No se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, ni la venta ambulante en la zona.
  • Desde la noche del jueves 23 se habilitará un corredor seguro para peatones y ciclistas sobre las veredas, con control de seguridad.
  • El acceso peatonal a las calles incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del sábado 25.
  • Habrá corte peatonal total, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy, entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí; y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.
  • Los residentes podrán acceder a sectores preferenciales para vecinos presentando DNI con domicilio en la zona, en la avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y República Árabe Siria.
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