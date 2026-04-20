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Una por una: todas las avenidas y calles que tendrán cortes por el show de Franco Colapinto desde mañana
Desde este miércoles y hasta la semana próxima habrá cortes totales y parciales en Palermo para montar el circuito
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LA NACION
La exhibición de Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en la ciudad de Buenos Aires implicará un amplio operativo de tránsito en el barrio de Palermo, con cortes programados desde este miércoles 22 y hasta el miércoles 29, según informaron los organizadores del evento.
Las restricciones se deben al montaje del circuito urbano y de las estructuras necesarias para el Road Show Buenos Aires 2026, cuya jornada principal será el domingo 26, día en que se realizará la exhibición.
A continuación, el detalle completo de los cortes de tránsito, ordenados por día y horario.
Miércoles 22 al domingo 26
Desde las 9
- Corte total en la avenida Iraola, entre la avenida Sarmiento y la avenida Infanta Isabel, por el montaje del escenario principal.
Jueves 23
Desde las 22
- Corte de contracarril y de la bicisenda norte en la avenida del Libertador, entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares.
- Corte del carril sur de la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares.
- Corte del primer y segundo carril sur de la avenida del Libertador, entre la avenida Sarmiento y Casares.
- Corte del primer carril del lado norte de la avenida Sarmiento, entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida del Libertador.
- Uso de carriles para estacionamiento de producción en la avenida Colombia y la avenida Adolfo Berro.
Viernes 24
Desde las 20
- Ocupación del carril lindero al Monumento a los Españoles, para la instalación de pantallas LED.
Sábado 25
Desde las 8
- Corte total de la avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta.
Desde las 16
- Corte total en la avenida del Libertador, entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares.
- Corte total en la avenida Sarmiento, entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Colombia.
- Corte total en las calles Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, en el tramo comprendido entre Juan F. Seguí y la avenida del Libertador.
- Corte total en el cuadrante delimitado por la avenida Infanta Isabel, la avenida Iraola y la avenida Presidente Pedro Montt.
Domingo 26, día de la exhibición
De 7 a 18
- Corte total en la avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta.
- Corte total en la avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
- Corte total en la avenida Adolfo Berro, entre la avenida Casares y la avenida Sarmiento.
- Corte total en la avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia, y entre Salguero y República de la India.
- Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la avenida del Libertador y la avenida Cerviño.
Cortes hasta el miércoles 29
- Corte total en la avenida Infanta Isabel, entre la avenida del Libertador y la avenida Presidente Pedro Montt, por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage.
- El operativo incluye un vallado perimetral progresivo que abarca la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia.
Información clave para vecinos, peatones y ciclistas
- No se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, ni la venta ambulante en la zona.
- Desde la noche del jueves 23 se habilitará un corredor seguro para peatones y ciclistas sobre las veredas, con control de seguridad.
- El acceso peatonal a las calles incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del sábado 25.
- Habrá corte peatonal total, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy, entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí; y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.
- Los residentes podrán acceder a sectores preferenciales para vecinos presentando DNI con domicilio en la zona, en la avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y República Árabe Siria.
LA NACION
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