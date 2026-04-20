Una por una: todas las avenidas y calles que tendrán cortes por el show de Franco Colapinto desde mañana

La exhibición de Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en la ciudad de Buenos Aires implicará un amplio operativo de tránsito en el barrio de Palermo, con cortes programados desde este miércoles 22 y hasta el miércoles 29, según informaron los organizadores del evento.

Las restricciones se deben al montaje del circuito urbano y de las estructuras necesarias para el Road Show Buenos Aires 2026, cuya jornada principal será el domingo 26, día en que se realizará la exhibición.

A continuación, el detalle completo de los cortes de tránsito, ordenados por día y horario.

El mapa de los cortes en Palermo que irán desde el miércoles y hasta el domingo GCBA

Miércoles 22 al domingo 26

Desde las 9

Corte total en la avenida Iraola, entre la avenida Sarmiento y la avenida Infanta Isabel, por el montaje del escenario principal.

Jueves 23

Desde las 22

Corte de contracarril y de la bicisenda norte en la avenida del Libertador , entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares .

, entre la y la . Corte del carril sur de la avenida del Libertador , entre Bullrich y Casares .

, entre y . Corte del primer y segundo carril sur de la avenida del Libertador , entre la avenida Sarmiento y Casares .

, entre la y . Corte del primer carril del lado norte de la avenida Sarmiento , entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida del Libertador .

, entre la y la . Uso de carriles para estacionamiento de producción en la avenida Colombia y la avenida Adolfo Berro.

Viernes 24

Desde las 20

Ocupación del carril lindero al Monumento a los Españoles, para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25

Desde las 8

Corte total de la avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Desde las 16

Corte total en la avenida del Libertador , entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares .

, entre la y la . Corte total en la avenida Sarmiento , entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Colombia .

, entre la y la . Corte total en las calles Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche , en el tramo comprendido entre Juan F. Seguí y la avenida del Libertador .

, en el tramo comprendido entre y la . Corte total en el cuadrante delimitado por la avenida Infanta Isabel, la avenida Iraola y la avenida Presidente Pedro Montt.

Alpine mostró el auto con el que correra Colapinto en Buenos Aires

Domingo 26, día de la exhibición

De 7 a 18

Corte total en la avenida Sarmiento , entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta .

, entre la y la . Corte total en la avenida del Libertador , entre Ugarteche y Jerónimo Salguero .

, entre y . Corte total en la avenida Adolfo Berro , entre la avenida Casares y la avenida Sarmiento .

, entre la y la . Corte total en la avenida Cerviño , entre Bullrich y Colombia , y entre Salguero y República de la India .

, entre , y entre . Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la avenida del Libertador y la avenida Cerviño.

El circuito de la exhibición de Franco Colapinto GCBA

Cortes hasta el miércoles 29

Corte total en la avenida Infanta Isabel , entre la avenida del Libertador y la avenida Presidente Pedro Montt , por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage.

, entre la y la , por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage. El operativo incluye un vallado perimetral progresivo que abarca la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia.

Información clave para vecinos, peatones y ciclistas

No se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber , ni la venta ambulante en la zona.

en las plazas y , ni la en la zona. Desde la noche del jueves 23 se habilitará un corredor seguro para peatones y ciclistas sobre las veredas, con control de seguridad.

se habilitará un sobre las veredas, con control de seguridad. El acceso peatonal a las calles incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del sábado 25 .

a las calles incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del . Habrá corte peatonal total , con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy , entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí ; y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche , entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí .

, con excepción de vecinos, en , entre la y ; y en , entre la y . Los residentes podrán acceder a sectores preferenciales para vecinos presentando DNI con domicilio en la zona, en la avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y República Árabe Siria.