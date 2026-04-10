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Una psicóloga explicó por qué no siempre los suicidios “son previsibles por el entorno”

En diálogo con LN+, Valeria Becerra analizó la muerte de Maitena Garófalo, la adolescente que fue encontrada muerta tras haberse ido de su casa en Merlo; “El suicidio es un tema tabú y siempre es algo que evitamos”, relató

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Maitena, la niña que había desaparecido en Merlo
Maitena, la niña que había desaparecido en Merlo

El hallazgo sin vida de Maitena Luz Rojas Garófalo, una chica de 14 años que había desaparecido mientras iba a la escuela el miércoles por la mañana y era buscada intensamente por su familia, puso sobre la mesa el suicidio como problemática y cómo abordarlo.

Tras el hallazgo del cuerpo, se reveló que la joven había dejado nueve cartas dedicadas a su familia y amigos, y una serie de mails programados para que recibieran sus allegados.

En este marco, la psicóloga Valeria Becerra, en diálogo con LN+, brindó información sobre la importancia del entorno de los jóvenes, al hablar de las “etapas de vulnerabilidad emocional” y la combinación de “mucha intensidad de emociones con impulsividad propia” del momento en que viven.

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