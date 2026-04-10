Una psicóloga explicó por qué no siempre los suicidios “son previsibles por el entorno”

En diálogo con LN+, Valeria Becerra analizó la muerte de Maitena Garófalo, la adolescente que fue encontrada muerta tras haberse ido de su casa en Merlo; “El suicidio es un tema tabú y siempre es algo que evitamos”, relató
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El hallazgo sin vida de Maitena Luz Rojas Garófalo, una chica de 14 años que había desaparecido mientras iba a la escuela el miércoles por la mañana y era buscada intensamente por su familia, puso sobre la mesa el suicidio como problemática y cómo abordarlo.
Tras el hallazgo del cuerpo, se reveló que la joven había dejado nueve cartas dedicadas a su familia y amigos, y una serie de mails programados para que recibieran sus allegados.
En este marco, la psicóloga Valeria Becerra, en diálogo con LN+, brindó información sobre la importancia del entorno de los jóvenes, al hablar de las “etapas de vulnerabilidad emocional” y la combinación de “mucha intensidad de emociones con impulsividad propia” del momento en que viven.
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