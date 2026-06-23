Una veterinaria de City Bell simuló en una publicidad el secuestro de dos mujeres y fue repudiada

Una veterinaria de City Bell realizó una publicidad que generó un enorme repudio por simular el secuestro y ataque a dos mujeres. En el video, que según el negocio buscaba ser de humor, se observa a dos hombres que amenazan con golpear a las mujeres si sus jefes no les dan una televisión para ver el Mundial, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

La publicidad de la veterinaria Trudys mostraba a dos hombres con la boca tapada con pañuelos y con dos cintas en sus manos. En frente, dos mujeres se encontraban amordazadas, con los ojos vendados y atadas a unas sillas. Todos tenían la camiseta de la selección argentina.

“Esto es un mensaje para los patrones. Si no nos traen un televisor para ver el Mundial, les vamos a hacer daño a sus mejores elementos”, masculló uno de ellos, a los gritos, mientras ambos hombres hacían gestos de amenaza con las cintas.

La publicidad de una veterinaria de City Bell que buscaba "hacer una broma" sobre la violencia de género

Luego, uno de ellos ahorcó a las dos mujeres a la vez con la cinta, mientras que el otro le pegó a una de las dos en la pierna.

La veterinaria publicó el video en sus redes sociales y recibieron un fuerte repudio de parte de los usuarios, que remarcaron que la violencia de género no debe ser utilizada para hacer humor. Tras ello, desde el negocio emitieron unas extrañas disculpas por sus acciones.

“Hola! Queremos pedir disculpas por el reel subido anteriormente, nunca fue para hacer una broma sobre femicidios. Vimos que otras empresas lo hacían y solo copiamos el reel. Disculpen los malentendidos, solo era una broma sobre el Mundial. Nunca fue con esa intención”, expresaron.

La historia publicada por la veterinaria de City Bell Instagram

Y sumaron: “Somos conscientes de que cada 30 horas ocurre un femicidio. Jamás haríamos una broma sobre ese hecho. Lamentamos lo sucedido”.

Sin embargo, los usuarios criticaron la falta de autocrítica y responsabilidad que demostró el negocio al culpar a una “tendencia” en redes sociales.

El antecedente de Entre Ríos

La situación recordó a muchos usuarios una polémica similar que se desató en septiembre de 2025, cuando una estación de servicio de la provincia realizó un video donde simulaba el secuestro de una mujer.

“Otra vez la piba esta. Cuándo será el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí”, dice uno de los playeros en el video difundido en la cuenta Shell Crespo.

Luego, dos empleados dramatizan el secuestro metiendo a la supuesta víctima en una bolsa de consorcio, para después ponerla en la parte trasera de una camioneta y enviarla “a Formosa”, con la connivencia del conductor.

El momento en el que los empleados metieron a la mujer en una bolsa de consorcio

El video tuvo la rápida indignación de los usuarios, en especial porque poco tiempo después se conoció el triple crimen de Florencio Varela. Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, habían desaparecido cuando subieron a una camioneta blanca con patente adulterada en la rotonda de La Tablada. Desde allí recorrieron más de 30 kilómetros hasta Florencio Varela, donde fueron llevadas a una vivienda de las calles Jáchal y Chañar. Allí fueron enterrados sus cuerpos descuartizados en bolsas de consorcio.

Casi 24 horas después de publicar el video, desde la empresa pidieron disculpas: “Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes sociales”.