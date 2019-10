En un comunicado oficial, detallaron que se podrá usar dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en textos académicos y administrativos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019 • 13:14

Luego de varios meses de debate en los distintos ámbitos académicos del país, el pasado lunes la Universidad Nacional de Córdoba aprobó el uso del lenguaje inclusivo dentro de la Facultad en Ciencias de la Comunicación.

"Se aprobó el empleo del lenguaje inclusivo para nuestra comunidad educativa. La Facu es la primera en habilitar su uso en la comunicación oficial, textos oficiales y administrativos, trabajos y producciones académicas para quien desea hacerlo", informaron en un comunicado las autoridades de la FCC.

La propuesta de la adaptación del lenguaje para evitar los estereotipos de género no es reciente. Esta no es la primera iniciativa que surge para alentar un uso más igualitario del habla.

"Toda expresión no nominativa o no designativa de género como así también el uso de perífrasis y relativos en reemplazo del uso de pronombres; expresiones no reguladas por la academia como 'e' y 'x' en lugar de vocales que designen pertenencias de identidad de género", aclararon desde la facultad.

Hasta la RAE no descarta tratar este tema en el futuro, si bien ratificó que todavía no avala el uso. El director dijo hace pocos días que todavía no lo están abordando, "lo que no impide que puedan presentarse mociones en las comisiones".