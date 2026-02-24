La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) oficializó un cronograma de interrupciones en el servicio que arranca el jueves 26 de febrero. El sindicato de los controladores aéreos exige una recomposición de los haberes y cambios en el entorno laboral ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana).

Uno por uno: cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán los vuelos desde este jueves

El sindicato de los operarios aeronáuticos detalló las franjas de inactividad que rigen para las terminales de toda la nación:

El sindicato Atepsa reclama una recomposición de los haberes ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea ATEPSA

Jueves 26 de febrero : el cese de tareas alcanza a toda la aviación entre las 15:00 y las 18:00

: el cese de tareas alcanza a toda la aviación entre las 15:00 y las 18:00 Viernes 27 de febrero : la interrupción para la totalidad de la actividad ocurre desde las 19:00 hasta las 22:00

: la interrupción para la totalidad de la actividad ocurre desde las 19:00 hasta las 22:00 Sábado 28 de febrero : existen limitaciones para la aviación general y no regular en el bloque de 13:00 a 16:00

: existen limitaciones para la aviación general y no regular en el bloque de 13:00 a 16:00 Domingo 1 de marzo : la restricción recae sobre la aviación comercial regular nacional de 09:00 a 12:00

: la restricción recae sobre la aviación comercial regular nacional de 09:00 a 12:00 Lunes 2 de marzo: el esquema finaliza con una afectación total entre las 05:00 y las 08:00

Cómo impacta la medida de fuerza en los aeropuertos

La protesta de los trabajadores aeronáuticos genera un efecto sistémico en la operatividad de las terminales. Los controladores restringen las autorizaciones de las aeronaves.

El personal suspende la recepción de los planes de vuelo. Estas acciones paralizan de forma virtual las partidas en los bloques horarios mencionados por el sindicato. Tanto aerolíneas comerciales como vuelos privados sufren las consecuencias de estas demoras.

El jueves 26 de febrero la inactividad afecta a toda la aviación entre las 15:00 y las 18:00 LUIS ROBAYO - AFP

El conflicto gremial actual surge, según manifestaron desde el gremio, por la ausencia de una propuesta salarial real por parte de la empresa estatal. Mientras tanto, el sindicato busca resolver dudas técnicas sobre la implementación de los paros en una asamblea general citada para este martes 24 de febrero.

Qué servicios aéreos quedan exceptuados de las restricciones

El sindicato estableció que ciertos vuelos mantienen su circulación habitual a pesar del conflicto salarial. Las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia conservan su prioridad.

Los servicios de carácter sanitario y los traslados humanitarios operan sin interrupciones. El esquema de excepción incluye también a las naves del Estado y a los operativos de búsqueda y salvamento. Estas categorías no sufren el impacto de las franjas horarias de protesta.

Pasajeros varados por el paro de controladores

Cuál es la postura de las empresas ante las reprogramaciones

Las compañías del sector mantienen una actitud de cautela antes del inicio efectivo de los paros. Las empresas del rubro definen sus planes de contingencia con una antelación de 24 o 48 horas. Esta comunicación ocurre solo cuando el conflicto resulta inminente. Fuentes de una de las aerolíneas explicaron a LA NACION: “Todavía no tenemos el escenario final. Entendemos que hay posibilidades de que se postergue”.

En la aerolínea de bandera el panorama se mantiene sin cambios inmediatos. Voceros de Aerolíneas Argentinas indicaron: “No hubo modificaciones en la programación”. El sector privado y estatal espera gestiones de la Secretaría de Trabajo para evitar el inicio de las medidas el jueves. El Gobierno suele utilizar la herramienta de la conciliación obligatoria en estos casos para frenar el perjuicio a los pasajeros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.