“El principal freno”: el agro volvió a reclamar retenciones cero para el trigo

La Mesa Nacional del Trigo reunió ayer en Leones, Córdoba, a referentes sectoriales, técnicos y autoridades provinciales, en un encuentro atravesado por el reclamo sobre la necesidad de profundizar la reducción de retenciones. La convocatoria se realizó en el contexto de una cosecha récord del cereal, costos logísticos en alza y valores externos debilitados, combinación que —según coincidieron los participantes— tensiona los márgenes del productor. En Leones se realiza la Fiesta Nacional del Trigo.

El documento consensuado del evento explicitó la posición del sector. Allí se afirmó que “las retenciones son el principal freno a la producción” y que avanzar hacia “DEX 0” constituye “la única vía para discutir otras cuestiones de fondo”. La definición, que retoma reclamos históricos de la cadena, vinculó directamente la carga fiscal con la inversión, la adopción tecnológica y la capacidad de agregado de valor. En diciembre pasado las retenciones del cereal se redujeron de 9,5 a 7,5%.

Vanesa Padullés Igoillo, presidenta de Coninagro Córdoba, destacó el desempeño productivo del sector y dejó una advertencia sobre las condiciones necesarias para sostenerlo. “La cosecha récord lo que nos deja como enseñanza es que las verdaderas políticas agropecuarias se hacen realidad cuando el productor pone la sembradora en el lote y allí están los resultados. Aún necesitamos previsibilidad, precio y buen clima”, señaló.

Tras la reunión, Lucas Magnano, presidente de Coninagro, reforzó ese diagnóstico. “Hay cuestiones que deben seguir acomodándose en el marco económico”, señaló, antes de advertir que persisten dificultades en la rentabilidad. Su pedido fue explícito: “Sería muy bueno que se continúe con la baja de retenciones”. La frase condensó el tono general del encuentro: reconocimiento por las señales oficiales, pero insistencia en nuevas medidas tributarias.

Lucas Magnano y Vanesa Padullés Igoillo Coninagro en X - 2026

Las cifras difundidas durante el encuentro aportaron sustento económico al reclamo tributario. La cadena triguera generó 413.730 puestos de trabajo en 2023, equivalentes al 9,9% del empleo agropecuario total, con la producción primaria concentrando el 14% del total sectorial.

Para la campaña 2025/26, con una alícuota de Derechos de Exportación del 7,5%, se estima una recaudación de US$273,2 millones. Al mismo tiempo, el peso del transporte alcanzó niveles récord: en enero de 2026, el flete a 100 km representó el 10% del valor del trigo (99 kg necesarios para cubrir el costo), mientras que a 300 km ascendió al 21%. Pese a ese contexto de costos, la cosecha fue récord con 27,8 millones de toneladas y un valor bruto estimado en más de US$5700 millones.

El escenario internacional —con un FOB cercano a US$208 por tonelada— refleja la presión bajista derivada de la elevada oferta global, combinación que mantiene abiertas las tensiones sobre la rentabilidad. El relevamiento también indicó que el 90% de las ventas externas correspondió a trigo en grano, lo que refleja la limitada participación de productos con mayor transformación industrial.

Varios dirigentes replicaron en X los principales conceptos del encuentro. Entre los mensajes más reiterados aparecieron consignas como “Campaña récord, pero con rentabilidad ajustada”, “Menos presión fiscal, más inversión” y “Retenciones y competitividad”. Las publicaciones reflejaron un clima de consenso respecto de que el volumen productivo, por sí solo, no garantiza sostenibilidad económica.

Captura de pantalla en X Coninagro

El cierre de la mesa dejó planteada una hoja de ruta que combina reclamos y compromisos operativos. Las entidades ratificaron la prioridad de avanzar en previsibilidad, financiamiento y diferenciación por calidad, pero con un punto de partida explícito: aliviar la carga tributaria. En palabras del documento final, el éxito del espacio “no se medirá por la cantidad de asistentes, sino por el cumplimiento de la agenda de trabajo”, una agenda en la que la baja de retenciones volvió a ocupar el centro.