Durante el primer día del cierre del subte D por trabajos de modernización de la línea, el gobierno porteño realizó un operativo que incluyó impulsar una mayor frecuencia de colectivos e incorporar personal de tránsito para orientar a los usuarios a llegar a sus respectivos destinos. Sin embargo, los pasajeros se mostraron molestos con la clausura. Así lo pudo constatar LA NACION en una recorrida por los alrededores de Puente Saavedra y las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán.

“Me quiero matar”, le comentó una mujer a Julio, inspector del colectivo 111, mientras chequeaba Google Maps desde su celular, en las inmediaciones de la estación Catedral. A unos pocos metros, estaba Sofía Pacheco, contadora, de 28 años, que vivía una situación similar: “Uso todos los días la línea D para ir a trabajar a Retiro, tardo solo 15 minutos. Recién hoy me enteré que está cerrada, así que tuve que caminar un montón porque me bajé en Bolívar, la estación de la línea E”, expresó. Y agregó: “Ahora que tengo que usar el colectivo voy a tardar, por lo menos, 40 minutos más”.

“No tengo idea cuánto me voy a demorar, en subte tardo 20 minutos. Pero bueno, si es una obra necesaria está bien”, dijo a este medio Daniel Paz, abogado que trabaja en el Paseo del Bajo, mientras esperaba el colectivo 111.

En los alrededores de la estación Congreso de Tucumán, circulan las líneas de colectivo 59, 152 y 60. Melany María, productora audiovisual, de 23 años, también fue una de las afectadas, junto a otros 120.000 usuarios diarios de la línea, por esta medida que se extenderá hasta el 17 de marzo. “Vengo de Benavídez y usaba la línea D para ir a trabajar una vez por semana a microcentro. Con el subte, el tiempo de viaje total era de una hora y 40 minutos. Sin subte, se me va a dos horas y media”, señaló.

El personal de tránsito que dispuso el gobierno porteño informó a LA NACIÓN que asistían a aquellas personas que se encuentran “desorientadas” para llegar a sus trabajos, así como también que la frecuencia de colectivos aumentó, razón por la que, a lo largo de la mañana, no hubo filas extensas en el Metrobús.

Sin embargo, varios usuarios de la línea D, como Soledad Caraballo, de 42 años, estaban completamente molestos con la situación. “No me gusta para nada la medida, no estoy de acuerdo. Trabajo en Palermo, así que me tomaba un colectivo hasta acá [Congreso] y después, el subte. Ahora voy a tardar más porque tengo que ir todo por el Metrobús, pasando por Cabildo, Santa Fe... No llego más”, comentó indignada.

Por otro lado, en Puente Saavedra, Marcelo Ruíz, inspector de la línea 59, afirmó que “hay más gente de lo normal” por el cierre de la línea D. Choferes de esta línea y de la 168 opinaron lo mismo, de acuerdo a lo que pudieron observar esta mañana.

“Vivo por acá [Puente Saavedra] y trabajo en Once. Que no se pueda usar la línea me afecta bastante porque antes en solo media hora llegaba bien. Hoy no sé, tendré que experimentar y ver cuánto tardo”, comentó una mujer que pidió resguardar su identidad, mientras esperaba el colectivo 168.

La obra, en detalle

De acuerdo a la información difundida por el Ministerio de Infraestructura porteño, la obra consiste en la renovación del sistema de señales y el reemplazo de las máquinas de cambio de vías, entre otras intervenciones. De esta manera, se buscará “mejorar la operación garantizando la regularidad y la eficiencia del servicio con la última tecnología en materia de señalización”.

El sistema de señales que se instalará es el Communications-Based Train Control (CBTC), que ya funciona en las líneas C y H. Este sistema asigna e informa a un centro de monitoreo la posición de cada uno de los trenes para evitar colisiones, por lo que el objetivo es que las formaciones circulen de manera más segura.

“El sistema CBTC es uno de señalamiento basado en comunicaciones. El tren va a estar constantemente reportando a la vía, mientras que al mismo tiempo, el tren recibe información. Esa información es volcada al resto de los trenes y, en base a un programa que se predefine de cantidad de trenes, la finalidad última va a ser que la distancia entre formaciones sea pareja”, explicó a LA NACION Matías Kielak, director operativo de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), sobre esta tecnología que es utilizada en los subtes más modernos del mundo y ya funciona en las líneas C y H.

A su vez, Kielak subrayó el beneficio que tendrá esto para los usuarios: “Lo importante es la regularidad y la frecuencia. Si la frecuencia es de tres minutos 40 segundos, pero un tren está a seis minutos y otros a dos, no sirve. Uno va a estar lleno y el otro vacío. Lo que busca el sistema es que sean equidistantes las distancias y, así, una repartición prolija de los trenes”.

Si bien la idea es que a futuro todas las líneas de la Ciudad cuenten con este sistema, el director operativo de Sbase expresó que son obras “muy caras” y que “afectan a la gente”. Por esa razón, se deben llevar a cabo de manera paulatina y organizada.

Otro de los aspectos a destacar de la reforma de la línea D es el reemplazo de las máquinas de cambios de vías, ya que no son compatibles con el nuevo sistema. Además, verificarán que todas las rutas posibles cumplan con los estándares de seguridad e intentarán identificar posibles fallas.

El cierre también servirá para terminar con la renovación de la estación Facultad de Medicina, en el marco del Plan Integral de Renovación de Estaciones que llevó adelante la Sbase durante 2023.