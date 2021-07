Vacaciones de invierno: Escapadas cortas y PCR para viajar por el país

Claudio Nampe y su familia tenían pensado tomarse las vacaciones de invierno para hacer ese viaje que postergaron el año pasado: Salta, Jujuy y Tucumán. En el verano no se fueron a ningún lado y este año, en mayo ya sacaron los pasajes. “No lo pensamos mucho. La pandemia se está haciendo larga. Vamos a alquilar un auto y nos vamos a mover lo más alejados de la gente que podamos”, cuenta Analía, la esposa. Sofía Gómez, de 39 años, que antes de la pandemia no se hubiera perdido un invierno sin ir a un centro de esquí, este año está reservando actividades cerca de su casa para hacer con los hijos. “Tal vez hagamos alguna escapada de ir y volver en el día. Pero no es época para viajes. Estas vacaciones nos quedamos por acá”, afirma.

Este año, el panorama de las vacaciones de invierno no se van a parecer mucho a la de años anteriores. Ni tampoco al verano, cuando pese a las restricciones los viajeros fueron muchos. Si bien los centros de esquí se están preparando para recibir a los visitantes con todos los protocolos y otras ciudades tienen altas expectativas, la realidad es que los números que muestran los operadores turísticos son bastante pálidos. Por el momento, los destinos más elegidos son Bariloche, Salta, Ushuaia y también Buenos Aires para los viajeros del interior del país.

Esta vez, el Ministerio de Turismo de la Nación no impulsó programas especiales de descuento para fomentar la actividad, como ocurrió el año pasado y en el verano. En la práctica, si bien la actividad está permitida, la idea del gobierno nacional es no alentar los viajes para evitar una suba de casos del nuevo coronavirus. Y con las restricciones para viajar al exterior, Miami y Brasil, que hace un mes aparecían como los destinos con mayor cantidad de interesados, en el contexto actual perdieron atractivo.

Para viajar al interior del país, también existen restricciones. El Ministerio de Turismo publica el listado completo con los requisitos para cada destino y conviene consultarlo antes de partir. Por ejemplo, hay provincias que exigen un PCR antes de llegar en ómnibus o en avión. Otras, además requieren que se tramite con anticipación un permiso ante la provincia para viajar a ese destino. Y hay un tercer grupo, que por el momento están cerradas a los turistas, como es el caso de Córdoba y Santiago del Estero, aunque la prohibición podría levantarse antes de que comience el receso invernal.

Para la temporada de invierno, los destinos locales son los más elegidos por los argentinos, como viene sucediendo tras la reactivación del turismo, explican en Despegar. Bariloche, Salta y Ushuaia son los más buscados, seguidos por Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Iguazú, que se vienen manteniendo con constancia en lo más alto del ranking de los más populares. “Estos destinos son el foco en medio del contexto, ya que los argentinos están prefiriendo viajes cortos y cercanos porque aún existe una importante dosis de incertidumbre. La flexibilidad y las cuotas son clave, así como las opciones de paquetes, que incluyen vuelo, alojamiento, traslados y asistencia para que los viajeros no tengan que preocuparse por nada”, explican desde la empresa.

En las agencias confirman que la segunda quincena de julio concentra el interés de los viajeros, con un promedio de siete días de estadía. La mayoría de los argentinos opta por paquetes con flexibilidad y pago en cuotas.

Bariloche, Mendoza, Salta y Ushuaia son destinos que han registrado un crecimiento en el interés por viajar para el invierno, de alrededor del 11% si comparamos con marzo pasado. Sin embargo, el contexto sigue siendo complicado, ya que, en comparación con la temporada de 2019, previo a la pandemia, la venta de pasajes y estadías en Bariloche tiene una caída del 87%; Ushuaia bajó un 84%; y Mendoza, un 88%.

Las ventas se encuentran “comprimidas”, a una semana y media del comienzo de las vacaciones, explican desde Avantrip. Al exterior solo se están concretando ventas para los meses de septiembre y octubre de este año y marzo 2022, y el principal destino es Brasil, porque ofrece tarifas muy atractivas, aunque todavía hay mucha incertidumbre por las restricciones a los viajes al exterior. Muy pocas de las reservas para viajar afuera son para estas vacaciones, afirman. “La mayoría de las personas que abordarán un avión justo en el marco de las vacaciones escolares responden a aéreos vendidos durante el Hot Sale de mayo y la ola de ventas que siguió unas semanas posteriores. Esperábamos, como toda agencia, hotel o aerolínea, sumar más ventas para esta época y mejorar los resultados. Con la limitación de los cupos hoy parece improbable que se reactiven las ventas de nuevos viajes para fines de julio”, detallan en Avantrip.

La indefinición durante varias semanas, de cuando sería el receso escolar, afectó la planificación de las vacaciones y la decisión de compra de viajes por la Argentina, creen en las agencias. “Lo único que registramos de manera estable, en los últimos dos meses, son compras de paquetes a centros de de esquí. Consideramos que son viajeros fanáticos que no esperaban la definición del calendario escolar. El Cerro Catedral de Bariloche es el centro más demandado. El resto de las compras no muestra una reactivación considerable para el contexto de las vacaciones”, explican en Avantrip.

Las restricciones para el país

Los que se decidan por un destino local, tampoco escaparán del PCR. Por ejemplo, para Bariloche, quienes lleguen en ómnibus o avión, deberán presentar un PCR negativo de hasta 72 horas antes. Además, tienen que registrarse en la App CirculaRN y tener el certificado turismo en la App Cuidar. En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, no se pedirá PCR a los turistas, aunque sí deberán contar con el permiso de turismo que se tramita en la aplicación Cuidar. Mar del Plata y las ciudades de la costa tendrán la misma modalidad. En todos los casos, es conveniente consultar la lista de requisitos que publica el Ministerio de Turismo y consultar en las páginas web de las provincias para contar con toda la documentación.