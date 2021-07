¿Verano en Brasil? Vuelos baratos, restricciones imprevisibles y las advertencias de los infectólogos

“¡Alerta de precio!” dice el mail que le envía un buscador de vuelos a Federico, un abogado porteño de 44 años. Se refiere al avión a Brasil que había estado buscando para soñar con unas vacaciones —¿ un poco menos pandémicas?— en enero próximo. El destino es el habitual para muchos argentinos: Río de Janeiro. Pero las dudas son muchas.

Mientras los vuelos provenientes de Brasil hoy están restringidos por Decreto de Necesidad y Urgencia, y más allá de la advertencia del Gobierno de disminuir los viajes internacionales en general, hay un número de argentinos que está reservando vacaciones de verano en el país vecino, tentados por los bajos precios.

¿Es una buena o mala idea?

Las tarifas, en muchos casos, son tentadoras. Las ofertas de vuelos que le llegaron a Federico son para viajar en enero próximo y cuestan desde 23.756 pesos viajando por Gol y 25.212 pesos haciéndolo por Aerolíneas Argentinas. Las tarifas más económicas, sin embargo, no contemplan reprogramaciones gratuitas.

Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil SERGIO MORAES - X90023

“Lo primero que le aviso a alguien que está programando un viaje a Brasil es que hoy por hoy no es un destino operativo y que no tenemos ninguna garantía de que vaya a estarlo para la fecha que están programando: no está garantizado que las compañías áreas vuelvan porque hoy no están volando”, dice Maribel Arturi, gerente de ARG Travel Agency. Se refiere a Gol, que avisó que no viajará hasta al menos octubre y LATAM, que redujo mucho su oferta de vuelos durante el año. Por eso no cree que sea una gran alternativa para quienes tienen solamente una fecha posible de viaje.

Arturi reconoce que aunque para el verano ya figuran muchísimos vuelos y promociones interesantes en hoteles, prefiere sugerir otros destinos. “Estamos trabajando mucho más con República Dominicana y México porque sabemos que no hay muchas exigencias para entrar, pero a la vez son destinos seguros en los que se cumplen bien los protocolos de coronavirus”, explica.

¿Y cómo estarán parados frente a la pandemia ambos países? “Si bien todos pensamos que América del Sur va a estar mejor de acá a enero, nadie lo puede afirmar. Y los riesgos no terminaron acá ni tampoco lo hicieron en Europa”, dice Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

A modo de ejemplo propone mirar al norte, más específicamente a lo que está sucediendo en el Reino Unido. “Ahora están en verano con 20.000 y pico de casos. Pasaron de un invierno terrible, a tener poquísimos casos diarios, y ahora la nueva cepa genera miles de contagios. Tiene menos mortalidad, pero generó un brote importante”, explica.

A eso Teijero le suma que, desde su punto de vista, los argentinos y brasileños no somos del todo prolijos para respetar las medidas de aislamiento social. “Yo le diría a cualquiera que quiere sacar pasajes que primero esté vacunado con dos dosis. Y luego que piense que va a tener que hacer unas vacaciones distintas, en grupos reducidos y sin demasiado intercambio”, sugiere.

La rambla de la playa de Ipanema Silvia Izquierdo - AP

¿Cómo avanza el ritmo de vacunación de ambos países? Según las estadísticas de Our World in Data, Brasil ya vacunó con al menos una dosis al 38% de su población. Este mismo índice coloca a la Argentina en un 40%. Se espera que esos números mejoren hacia el verano.

Según dijo Florencia Carignano, directora de Migraciones, el cupo de 600 personas que pueden ingresar al país por día, que días atrás el Gobierno resolvió extender, se irá ampliando conforme se avance porcentaje determinado de vacunados.

“Si hay algo que esta pandemia nos enseñó es que no podemos proyectar nada: no podemos saber cuál será la situación epidemiológica en el verano”, dice Elena Obieta, médica infectóloga. La especialista dice que no se iría “a ningún lado” sin vacunas. Y recomienda a quienes viajen a Brasil no se olviden de aplicarse también la vacuna de la fiebre amarilla.

Río de Janeiro es el destino históricamente elegido por los argentinos que viajan a Brasil PILAR OLIVARES - X00856

Solo aviones y hotel a último momento

En Avantrip suponen que quienes están comprando pasajes a Río de Janeiro hoy (con fuerte demanda para octubre y diciembre) son personas que están fuera del grupo de riesgo. Allí estas compras se desataron hace dos semanas, motorizadas por los bajos precios. La mayoría de los clientes compra solamente vuelos, pese a tener en promoción también los hoteles. Es una modalidad que se viene dando desde el año pasado: el hotel se compra a último momento dependiendo de la posibilidad de viajar. Los pasajeros resignan así la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés con tal de tener más margen de maniobra frente a posibles cambios de itinerario. “Ahora la compra de Río no está activada por el Hot Sale y mega beneficios. La movida es por la tarifa principalmente”, explican desde la empresa.

Ahí el ticket promedio del último mes para Brasil fue de US$410 (a dólar oficial). El precio más bajo de la ruta Buenos Aires- Río es de US$390 y el más económico desde la Argentina es partiendo desde Iguazú: cuesta US$125.

En Despegar están observando interés por viajar a Río en el verano, un destino que siempre rankea entre las primeras opciones internacionales elegidas por los argentinos. Aunque la tendencia clara allí siguen siendo los destinos nacionales por la inestabilidad del contexto.

“Lo más importante es que los viajeros estén atentos a hacer reservas flexibles, que permiten cambios de fecha sin penalizaciones” dice Paula Cristi, Gerente General de Argentina y Uruguay. Es, de hecho, la opción más buscada desde que comenzó la pandemia para cualquier destino.

