escuchar

El esquema de inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH), que es la causa más frecuente de cáncer de cuello de útero, se reducirá de dos dosis a una para los niños y niñas de 11 años, de acuerdo con una resolución emitida el 9 de este mes por el Ministerio de Salud, en ese momento a cargo de Carla Vizzotti. Esta modificación en el Calendario Nacional de Vacunación entrará en vigor el 1° de enero próximo, mientras que en personas con inmunocompromiso se mantendrá la inoculación de tres dosis hasta los 26 años. Desde la actual gestión sanitaria, a cargo de Mario Russo, afirman que la decisión está respaldada por la evidencia científica disponible.

“Se dispone de evidencia científica que confirma la inmunogenicidad, eficacia y seguridad con esquemas simplificados de una única dosis en varones y mujeres”, se lee en el Boletín Oficial. “La decisión actual de aplicar una dosis sigue las recomendaciones de la Estrategia Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2020 para Acelerar la Eliminación del Cáncer Cervical”, detalla Horacio Sanguinetti, médico urólogo del Centro Argentino de Urología.

“Una dosis es muy efectiva en términos de anticuerpos, pero no se puede concluir totalmente que el cáncer va a estar igualmente reducido como lo está con las dos y tres dosis”, advierte Andrea Velazco, jefa de Patología Cervical del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano.

¿Qué es el VPH?

El papiloma virus es una familia de virus muy común en todo el mundo, que se transmite a través del contacto estrecho con piel y mucosas. Se conocen más de 100 diferentes tipos de VPH y la infección persistente por al menos 14 de ellos puede causar ciertos tipos de cáncer, como los de cuello de útero, vulva, vagina, ano y orofaríngeo. Otros tipos de VPH son responsables de las verrugas genitales.

Se estima que 1 de cada 25 o 30 cánceres diagnosticados en el mundo se vinculan a este virus. Si se agrega a esta cifra las lesiones premalignas o de bajo grado (verrugas genitales y lesiones papilomatosas respiratorias), esta cifra asciende considerablemente.

Si bien se vincula al VPH con el cáncer cervicouterino en la mujer, los hombres también pueden adquirir el virus, padecer complicaciones como verrugas genitales y ciertos tipos de cáncer como el de ano, pene y orofaringe (parte posterior de la garganta, lengua y amígdalas). Sumado a esto, el hombre es parte importante de la cadena de transmisión y no existen estudios estandarizados para realizar el diagnóstico precoz (estudios de tamizaje), como en las mujeres a través de la prueba de VPH y del Papanicolau.

Nuevo esquema

Fuentes del actual Ministerio de Salud dijeron a LA NACION que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) aprobó la implementación de una única dosis de vacuna tetravalente o nonavalente en la Argentina a partir del 1° de enero de 2024, destacando la eficacia y los beneficios de esta simplificación en el esquema de vacunación contra el VPH. Hasta ahora, se realizaban dos inoculaciones con un intervalo mínimo de seis meses.

Aquellas personas que iniciaron su vacunación entre los 21 y los 26 años continúan recibiendo dos dosis Shutterstock - LA NACIÓN

“De esta manera, se simplifica el esquema de vacunación a una única dosis de vacuna contra el VPH a los 11 años. Y se considerará esquema completo a todas las personas menores de 20 años que hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra VPH. Aquellas personas que iniciaron su vacunación entre los 21 y los 26 años continúan recibiendo dos dosis. Asimismo, en personas con inmunocompromiso se mantiene la vacunación con tres dosis hasta los 26 años. Mientras que para aquellas personas viviendo con VIH, trasplantados, pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), artritis idiopática juvenil (AIJ), enfermedad inflamatoria intestinal (EII), dermatomiositis (DM) y otras enfermedades autoinmunes recibirán drogas inmunosupresoras”, indicaron desde la cartera sanitaria.

“Esta medida busca reducir las neoplasias cervicales y las más de 2000 muertes anuales asociadas con esta enfermedad en el país. La decisión actual de aplicar una dosis en la Argentina sigue las recomendaciones de la Estrategia Global de la OMS de 2020 para Acelerar la Eliminación del Cáncer Cervical. La OMS insta a incluir la vacuna contra el VPH en todos los programas de vacunación nacionales, con el objetivo de alcanzar al 90% de todas las niñas para 2030″, agrega Sanguinetti.

El especialista sostiene que la evidencia científica respaldada por la OMS sugiere que una sola dosis es tan efectiva y protectora como el esquema de dos dosis. “La nueva resolución del ministerio destaca la importancia de estrategias específicas para llegar a toda la población de 11 años y a grupos específicos hasta los 26 años. Este enfoque integral busca abordar las necesidades diversas de la población”, explica Sanguinetti.

“Hoy se vacunan hombres y mujeres. Se van a aplicar monodosis que han demostrado ser efectivas en términos de anticuerpos. Va a mejorar la cobertura poblacional. No se puede concluir totalmente que el cáncer va a estar igualmente reducido como lo está con las dos y tres dosis. En cuanto a los mayores de 11 años que no se vacunaron, por supuesto que la vacuna será más efectiva en población que no inició relaciones sexuales, pero está recomendado de todas formas vacunarse. Los trabajos incluyeron pacientes hasta los 45 años; más allá de los 45, no tenemos evidencia sobre la respuesta inmunológica, pero no está contraindicada”, describe Velazco.

Temas SaludNiñezMedicina