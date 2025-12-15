Vacunación contra el VSR: a quiénes alcanza la campaña que comenzará en enero

El Ministerio de Salud de la Nación informó que el próximo 12 de enero de 2026 comenzará en todo el país la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias bajas en lactantes. A partir de esa fecha, todas las jurisdicciones deberán iniciar la campaña, con el objetivo de anticiparse a la circulación estacional del virus y garantizar la protección de los recién nacidos desde sus primeros días de vida.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, las dosis ya fueron adquiridas por el Estado nacional, se encuentran en el país y comenzarán a ser distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana. La decisión fue comunicada oficialmente a través de una circular enviada a todas las jurisdicciones, en la que se establecen los lineamientos de implementación de la estrategia.

La dosis está destinada a personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo y no requiere orden médica

La vacunación está dirigida a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación, y no requiere orden médica. Para acceder a la dosis, solo será necesario presentar el certificado que indique la semana de embarazo. La estrategia se basa en la vacunación materna, que permite transferir anticuerpos al bebé durante la gestación y brindarle protección desde el nacimiento.

Para la infectóloga Elena Obieta, la vacunación contra el virus sincicial respiratorio durante el embarazo marca un punto de inflexión en la prevención de las infecciones respiratorias graves en la primera infancia. “La vacuna contra el VSR es una de las que más esperábamos, porque al vacunar a una embarazada a partir de la semana 32 nos aseguramos de que ese bebé, cuando nazca, tenga anticuerpos contra el virus, que es la principal causa de bronquiolitis e insuficiencia respiratoria en los lactantes”, explicó.

El VSR es responsable de la mayoría de los cuadros de bronquiolitis en bebés y niños pequeños, y constituye una de las principales causas de consulta, internación y ocupación de camas pediátricas durante el invierno. Además de la bronquiolitis, las infecciones por este virus se asocian a un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y al desarrollo de asma en la infancia.

El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonías en bebés menores de un año

La implementación de la vacunación entre las semanas 32 y 36 de embarazo es considerada una política sanitaria estratégica, ya que reduce de manera significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida, el período de mayor vulnerabilidad para los recién nacidos.

El inicio de la campaña en enero responde a la necesidad de que la mayor cantidad posible de bebés nazcan con protección adecuada antes o durante el ascenso de la curva estacional del virus, que suele intensificarse en los meses de invierno. Desde el Ministerio de Salud señalaron, además, que esta medida permitirá disminuir la presión sobre las guardias pediátricas, optimizar los recursos del sistema sanitario y reducir la sobrecarga en internaciones y terapias intensivas.

Obieta señaló que esta estrategia se apoya en un mecanismo ya conocido en salud pública: la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé a través de la placenta. Según detalló, se trata del mismo principio que se utiliza con otras vacunas indicadas durante la gestación, como la aplicada contra la coqueluche, que permite proteger a los recién nacidos en un período en el que son especialmente vulnerables. “Es la mejor manera que tenemos de proteger a los bebés, que son los más desprotegidos frente a estas infecciones respiratorias”, afirmó.

La alta ocupación de camas pediátricas, la saturación de salas de emergencia y el aumento de consultas ambulatorias durante los picos de circulación del VSR no solo impactan en la calidad de atención, sino que también generan un incremento significativo de los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

Por eso, Obieta destacó que el impacto de la vacunación ya comenzó a reflejarse en el funcionamiento del sistema de salud. Antes de la incorporación de esta estrategia, recordó, las guardias pediátricas durante la temporada de bronquiolitis solían verse desbordadas.

“En esa época teníamos guardias atestadas de niños con dificultad respiratoria, muchos de ellos nebulizándose o requiriendo terapia intensiva, y eso cayó drásticamente”, sostuvo.

En 2025, la estrategia logró una fuerte caída de hospitalizaciones y de ingresos a terapia intensiva en lactantes Freepik

Este será el segundo año consecutivo en el que la vacunación contra el VSR se inicia en enero. La estrategia implementada durante 2025 fue reconocida a nivel internacional y mostró resultados alentadores. De acuerdo con datos oficiales, se aplicaron más de 178.000 dosis, lo que permitió alcanzar al 65% de la población objetivo.

Los resultados preliminares de esa campaña indicaron una reducción del 62% en las hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses, cifras que respaldan la continuidad y el fortalecimiento de la estrategia. Desde Salud destacaron que estos logros fueron posibles gracias al rol de rectoría del Estado nacional y a la articulación sostenida con las provincias.

Con el inicio anticipado de la vacunación en 2026, el Ministerio de Salud busca consolidar una política de prevención que permita reducir la carga de enfermedad, proteger a los recién nacidos y fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente a uno de los virus respiratorios más frecuentes y de mayor impacto en la infancia.