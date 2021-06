Vacunación: la Ciudad planea abrir esta semana el empadronamiento para mayores de 35 años

Mientras avanza en la vacunación de los grupos ya habilitados, la ciudad de Buenos Aires prepara el terreno para incorporar a más porteños a la campaña. Sobre el fin de semana, o principios de la próxima, el Ministerio de Salud podría anunciar la apertura del empadronamiento de personas entre 35 y 39 años y sin enfermedades de base. La estrategia respeta la misma dinámica utilizada hasta aquí de abrir grupos de a cinco años.

La semana pasada el ministro de Salud, Fernán Quirós, había adelantado que luego de abrir la vacunación entre 40 y 44 años se priorizaría completar los esquemas con segundas dosis para prevenir casos de coronavirus. Pero la llegada constante de vacunas permitió sumar una nueva etapa al plan de inoculación que se inició a fin de diciembre. La previsión es que en los próximos días se confirmen nuevos arribos, incluidos componentes dos de Sputnik V, los más requeridos, y así también asegurar la segunda dosis a aquellas personas que están al límite del tiempo sugerido para la aplicación.

En el último de los grupos que se sumaron, de 40 a 44 años, se anotaron 113.000 personas de un universo aproximado de 190.000 aunque no todos debieron ser vacunados en esta instancia ya que a ese total hay que descontarles las personas que ya habían sido inmunizadas por ser pacientes de riesgo, docentes, trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad o personal estratégico.

Según fuentes oficiales faltan 30.000 personas para completar la vacunación de este grupo que se terminará antes del fin de semana aunque una parte, como ocurre en todos los segmentos, no manifiesta voluntad de recibir los sueros. “Depurar un denominador ajustado a los que no se quieren vacunar es muy difícil y eso se verá cuando se abra libremente la vacunación. En ese momento se conocerá cuántas personas no quisieron vacunarse por voluntad propia”, explican. En algunos casos el porcentaje podría alcanzar el 10%.

La incorporación de los mayores de 35 años se resolverá cuando se confirme la asignación de las vacunas que arriban desde Rusia con componentes de Sputnik V previstos para las próximas horas y antes del fin de semana. Por el momento, la Ciudad cuenta con un stock para avanzar a pasar firme hasta el viernes, aunque rápidamente se puede ampliar el cronograma cuando reciban nuevas vacunas (la ciudad recibe el 7%, aproximadamente, de todos los cargamentos que arriban al país).

Las 36 postas sanitarias, cinco de las cuales son consideradas superpostas por la cantidad de puestos que disponen (La Rural, Club San Lorenzo, Parque Roca y el Movistar Arena) permiten aplicar hasta 30.000 dosis por día. Ayer, de acuerdo al último reporte, se aplicaron 23.373 vacunas Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm.

Con este ritmo de inoculación la Ciudad ya cuenta con el 44,36% de los porteños con al menos una dosis y el 12,37% con los esquemas completos. Desde que comenzó el Plan de Vacunación se aplicaron 1.747.335 dosis y hay grupos que ya se encuentran casi cubiertos como el de los docentes, las fuerzas de seguridad y el personal de la salud con al menos una aplicación.

A este ritmo de vacunación la Ciudad pretende completar durante julio los esquemas de dos dosis en los adultos mayores de 60 años, considerados los grupos de mayor riesgo, mientras que septiembre aparece como un mes próspero para alcanzar con los dos componentes a la población general. Para eso es clave que sigan ingresando vacunas compradas por Nación y que se resuelven las compras propias que encaró la administración porteña.

Vacuna CanSino

Una de ellas corresponde a la farmacéutica chino-canadiense CanSino con la que hay un acuerdo firmado por la entrega inicial de 300.000 dosis con la posibilidad de ampliar la compra hasta un millón. Aunque todo parecía encaminado para concretar el anuncio en los próximos días, la documentación requerida y los aspectos técnicos retrasaron la oficialización que podría ocurrir durante julio.

Entre los aspectos que terminaron de definirse está el de la logística y distribución que se realizará bajo la modalidad conocida en comercio internacional como cost, insurance and freight (CIF, por su sigla en inglés) o coste, seguro y flete. Quiere decir que el vendedor se debe hacer cargo de las rutas y el transporte para entregar el cargamento en territorio argentino.

La incorporación de la vacuna de CanSino Biologics, Instituto de Biotecnología de Pekín, dará mayor impulso a la campaña. Se trata de una vacuna monodosis, es decir, de un solo componente, por lo que el impacto en la inmunización será más grande y habrá, en principio, otros 300.000 porteños inoculados con esquema completo.