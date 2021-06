“VacunaMe”: niños y niñas con discapacidad reclaman dosis de Pfizer

La joven Milagros Da Giau, de 16 años, padece parálisis cerebral y vive en la localidad de La Plata junto a su familia, que judicializó formalmente el pedido para que la adolescente pueda acceder a la vacuna contra el coronavirus, y más específicamente reclama que la chica sea inoculada con la vacuna Pfizer, la única que hasta el momento está aprobada por los organismos de control estatales para ser aplicada para la niñez. Explican en el entorno de la chica que por la gravedad de la emergencia sanitaria aún no han comenzado a ser vacunados los jóvenes bonaerenses, y este motivo resulta en la desprotección de Milagros. Sin embargo, su caso no es el único.

Luego de que el padre de Milagros, Francisco, denunciara esta situación en un reportaje con el diario El Día, el caso se viralizó y lo que comenzó como una entrevista finalizó con la creación de “VacunaMe”, la red de padres con niños y niñas discapacitados que ahora, juntos, piden que se aceleren las gestiones para el arribo de las vacunas de Pfizer a la Argentina. Se trata de al menos 40 madres y padres que decidieron unificar su reclamo.

Ellos mismos narraron a la prensa local cómo, al advertir que otras personas vivían la misma situación de angustia y desesperación, utilizaron las redes sociales para ponerse en contacto con el padre de Milagros y trabajar conjuntamente. Por este motivo, quien busque acercarse a estas familias -explican- deben contactarse desde Facebook o Instagram con “VacunaMe”.

En una solicitud publicada en Change, los padres y madres explicaron: “El problema no se limita exclusivamente al coronavirus sino que las medidas de protección extra que debemos adoptar no permiten a los chicos y chicas acceder a sus terapias, y llevar adelante sus rutinas, lo cual es clave para el desarrollo pleno. La solicitud de la vacuna Pfizer no es caprichosa y no responde a ningún interés político, ideológico ni económico. Simplemente esta es la única vacuna que fue probada en menores de edad y que se encuentra aprobada para su aplicación por los principales organismos del mundo”.

Tal como informó LA NACION sobre Milagros, el abogado Francisco Da Giau presentó un pedido ante la Justicia federal de la ciudad de La Plata para que el gobierno nacional provea de la vacuna Pfizer a su hija de 16 años, que tiene parálisis cerebral.

La dependencia motora de la menor -que se traslada en silla de ruedas- la pone en una situación sumamente dificultosa ante una eventual internación. Y sus terapias actuales fueron discontinuadas ante la posibilidad de contagio.

El reclamo judicial de Francisco para lograr vacunar a su hija Milagros se tramita ante el juzgado federal N°2 a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu. En el escrito se le solicita al juez que ordene al Estado Nacional proveer de la vacuna Pfizer Biontech a su hija de 16 años, que por su edad no se encuentra comprendida dentro de la población a vacunar en el plan estratégico de este país.

En Argentina, casi el 30 por ciento de la población de todo el país ya ha recibido la primera dosis. WMCORTiNA

La marca de la vacuna que se reclama sólo se sustenta en que es la única que se halla en condiciones de ser aplicada a menores de 16 años. Y que cuenta con autorización de Anmat.

“Milagros se comunica no verbalmente, a raíz de la pandemia entra entre quienes más están sufriendo, asilados , por su patología son grupos de riesgo, no pueden ir a terapia, solo pueden dar un paseo al aire libre y están casi todo el tiempo encerrados en su casa”, expresó Francisco.

“Hace dos meses decidimos presentar un amparo para la vacuna Pfizer”, relató. Agregó que “el Gobierno está notificado desde el 21 de abril, e hicieron una contestación en el expediente judicial donde los apoderados del Ministerio de Salud rechazaron el pedido y me acusan de interferir en lo que llaman el plan de vacunación más grande de la historia”.

