Varados en Villa La Angostura. "Fueron dos horas y media de incertidumbre"

Lograron habilitar una mano del Camino de los Siete Lagos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- "Nos salvamos por 20 minutos", así describió Diego Fernández, coordinador de una agencia turística marplatense, el desmoronamiento de ayer sobre la ruta nacional 40 que une Villa La Angostura con esta ciudad. Como él, otras 1300 personas -entre pasajeros y guías- quedaron varadas en la localidad durante más de cuatro horas, hasta que finalmente anoche salieron en las embarcaciones que recorren el lago Nahuel Huapi, mientras que otros vehículos partieron por el Camino de los Siete Lagos, que va hacia San Martín de los Andes.

Luego del espectacular alud, que dejó aislada la ciudad por unas horas, en Villa La Angostura se vivieron momentos de gran tensión. Después de las intensas nevadas del fin de semana y la gran afluencia de turistas, la villa no podía albergar a todas aquellas personas que habían llegado sólo para disfrutar el día. Incluso, muchos tenían vuelos desde Bariloche al día siguiente. Pero las vías de salida estaban cerradas: el Camino de los Siete Lagos, permanecía intransitable por la tormenta, y la Ruta 40 por la magnitud del derrumbe. De hecho, aún se desconoce cuándo podrá volver a ser habilitada.

"No podemos creer que no pasó nada, es una ruta con muchísima afluencia, hoy reflexionamos y sabemos que tenemos un día más de vida", dijo a LA NACIÓN Fernández, que junto a su grupo de viaje, regresó a Bariloche a bordo de uno de los tres catamaranes que zarparon en horas anoche. "Fueron como dos horas y media de incertidumbre, hubo confusión e información errónea, algunas personas comenzaron a los gritos y entraron en pánico porque no había donde dormir, estaba todo colapsado", resaltó.

Apenas unas horas después del caos inicial, organismos de toda la región, en conjunto con el sector privado, lograron que unas 800 personas fueran trasladas a Bariloche de regreso por el lago, y además unos 50 vehículos pudieron salir en caravana asistidos por personal de la Policía de Neuquén, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y las Direcciones de Protección Civil. Además, en la mañana de hoy el Camino de los Siete Lagos quedó habilitado, con una sola mano, y otras 300 personas salieron en ómnibus.

Nadia Gagliardi, llegó a Bariloche desde Buenos Aires el domingo pasado en avión, y si bien su vuelo se atrasó dos horas fue el primero de ese día record en el que arribaron en total 49 aviones. "Hemos tenido suerte todo el viaje, en la Villa la pasamos divino, fuimos al Cerro Bayo y fue un día hermoso, y cuando estábamos por volver nos avisan de este desmoronamiento", contó a LA NACIÓN, minutos antes de volver a subirse a una embarcación, esta vez de día y con destino a Isla Victoria. Acompañada por sus hijos Felipe (5) y Joaquin (9), afirma que la experiencia de navegar por la noche fue "increíble, una anécdota más para contar".

Por su parte, Verónica Soria, otras de las pasajeras que debió volver a Bariloche en catamarán, se mostró muy agradecida por la contención recibida. "Nosotras es la primera vez que venimos y la experiencia fue increíble en todos los sentidos, pero estamos felices", reveló esta mujer proveniente de Mar del Plata junto a su hija Sofía (16). "Los primero que hice cuando supe lo ocurrido sobre la ruta 40 fue avisar a mi familia, para que se queden tranquilos que no nos había pasado nada", agregó. "No tuvieron miedo en ningún momento, aprovechamos a recorrer, comimos y tomamos chocolate, se extendió un poco la jornada y fuimos unos privilegiados de volver de noche en el catamarán, realmente fue hermoso, ver las estrellas desde la parte superior de la embarcación", finalizó.

La Municipalidad de Villa La Angostura informó que 90 personas que no tenían vehículo ni reservas de alojamiento fueron contenidos en el centro de evacuados ubicado en un gimnasio

La ciudad y sus servicios

El 65% de la población recuperó el servicio eléctrico ayer y las autoridades del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) estimaban hoy llegar al 80% de cobertura. En cuanto al servicio de agua, Javier Radulovich, de prensa del Municipio, confirmó a LA NACIÓN que sólo faltaba restablecerse en los dos barrios cabeceras de la ciudad, Calfuco y Villa Correntoso. Estimó que entre un 80 y 90% de los vecinos ya recuperó el agua.

Consultado sobre el nivel de reservas, Pablo Bruni, secretario de Turismo de esa localidad precisó a LA NACIÓN que están con una ocupación cercana al 70% y que hasta el momento "no hay muestra de una decisión masiva de cancelación, por el contrario, la gente llama, nos pregunta y averigua cómo poder llegar". El acceso que estaría disponible cuanto antes para llegar sería el Camino de los Siete Lagos, donde se trabaja contrarreloj para terminar cuanto antes de despejarlo y habilitar ambas manos.

Los pasajeros que, en los próximos días, lleguen a Bariloche y tengan como destino Villa La Angostura deberán ir por la ruta 237 hasta Collón Cura, ahí empalmar con la 234 y acceder por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y el Camino de los Siete Lagos.

En cuanto al derrumbe sobre la ruta nacional 40 todavía nadie arriesga cuál sería el tiempo de demora para el despeje de la calzada. Diversas fuentes confirmaron el arribo de dos geólogos que harían toda la evaluación del macizo rocoso donde se produjo el desmoronamiento y serían ellos los encargados de determinar cómo y cuándo realizar las obras. Al respecto, Bruni indicó que si bien algunas personas pueden cambiar de destino o suspender, ellos consideran que las reservas se mantendrán. "El centro de esquí están con gran cantidad de gente, tenemos nieve y sol, quienes están acá, están bien", afirmó.