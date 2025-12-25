Llegan las vacaciones: rubro por rubro, estos son los precios para pasar cinco días en Bariloche en enero

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Con el verano oficialmente en marcha, un reciente relevamiento del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) de esta ciudad señala que puede conseguirse una estadía de cinco días y cuatro noches para dos personas desde $1.600.000.

Con cálculos realizados teniendo en cuenta pasajes aéreos, alojamiento, excursiones, alquiler de auto y gastronomía, el panorama destaca el abanico de opciones que ofrece Bariloche en materia de precios.

“El verano va a ser histórico. Cerramos una temporada de invierno exitosa, con un 85% de ocupación y gran movimiento de excursiones y ascensos a los cerros. Ahora nos preparamos con un amplio cronograma de actividades y una fuerte campaña de promoción para que Bariloche sea el destino elegido en la temporada estival”, advirtieron desde el ente.

La Playa Bonita, uno de los atractivos del verano Marcelo Martínez - LA NACION

En relación con los precios, sumaron que quienes elijan viajar en avión desde Buenos Aires pagarán alrededor de $209.000 el pasaje de ida y vuelta. “Si, durante cuatro noches, optan por un hotel de categoría media (3 estrellas), con precio mediano de habitaciones dobles, el alojamiento total por persona ronda los $275.000. Sumando una excursión tradicional lacustre estimada en $132.400, y considerando comidas diarias, según promedio de restaurantes céntricos categorizados como económicos o intermedios, el gasto en gastronomía por persona para la estadía se aproxima a $168.000. En este escenario completo, el costo total de las vacaciones asciende a unos $780.000 por persona”, indicaron.

Asimismo, desde el Emprotur sumaron que los turistas que busquen una experiencia más confortable y elijan un alojamiento de categoría superior (hotel 4 o 5 estrellas), con tarifa mediana, gastarán en este rubro unos $390.000 por persona. Así, con los mismos costos de pasaje, excursión y comidas, el total estimado por estadía alcanza los $820.000 por persona.

“Enero concentra la mayor presión en vuelos, con tarifas que tienden a subir por la alta demanda de temporada. En cambio, febrero muestra un alivio en los precios aéreos, lo que convierte a ese mes en una oportunidad para quienes buscan abaratar el traslado sin resignar experiencia. Comprar con antelación, además, sigue siendo la regla de oro: asegurar pasajes y alojamiento con meses de anticipación permite esquivar los picos de última hora y proyectar el gasto con mayor previsibilidad”, subrayaron.

Enero concentra la mayor presión en vuelos, con tarifas que tienden a subir por la alta demanda de temporada Gentileza: Diario 10

De acuerdo con el Emprotur, otro factor clave es la modalidad de viaje: “Para grupos familiares o parejas que no requieren movilidad constante, viajar en auto propio representa un ahorro considerable frente a la combinación de vuelo más alquiler de auto. La ruta desde Buenos Aires implica largas horas de manejo, pero también ofrece la posibilidad de transformar el trayecto en parte de la experiencia, con paradas en pueblos y paisajes intermedios”. A la vez, alojarse en hostels, hoteles de categoría turística y cabañas permite abaratar los costos de unas vacaciones.

En sintonía con lo esperado por el Emprotur, que habla de una temporada “muy intensa”, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb) auguran un enero con una ocupación hotelera que ronde o supere el 80%.

Hace unos días, la asociación presentó un informe que refleja una evolución positiva en la permanencia de los visitantes y un leve repunte en el gasto turístico, en un contexto de estabilidad en la afluencia total de pasajeros. “Durante noviembre se consolidó la recuperación en la cantidad de días de estadía en el destino: la estadía promedio creció un 1,1% interanual y los pernoctes aumentaron un 1,3%”, señalaron.

Entre enero y noviembre se registraron 1,4 millones de arribos acumulados, lo que representa un crecimiento del 6,8% interanual. En el mismo período, los pernoctes en Bariloche totalizaron 5,6 millones de noches de alojamiento y el gasto turístico directo alcanzó un impacto económico estimado de 600.000 millones de pesos.

Cinco días y cuatro noches en Bariloche para dos personas parten desde $1.600.000 Marcelo Martinez

“A pesar del crecimiento en el volumen de pasajeros, especialmente en el segmento aéreo, persisten desafíos para el sector. La estadía promedio acumulada muestra una caída del 11,9% y el gasto turístico real registra una baja del 3,3%, lo que continúa impactando en la rentabilidad y el consumo real por visitante”, subrayaron desde la Aehgb.

Martín Lago, presidente de la asociación, afirmó en diálogo con LA NACION: “En 2025 notamos una caída significativa en los pernoctes, que históricamente estuvieron cerca de cinco noches y hoy rozan las tres noches. Lo mismo sucede con el gasto promedio que realizan los turistas, algo que está en sintonía con la realidad económica del país. En la medida que los bolsillos tienen menor poder adquisitivo, se van relegando gastos o haciendo una evaluación muy racional de dónde invertir el dinero”.

De todos modos, avizoran una temporada de verano muy similar a la anterior (cuando la ocupación se mantuvo en alrededor del 85%) en cuanto a movimiento turístico, gasto promedio. y estadías y pernoctes promedio.