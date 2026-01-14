Nuevo temporal en Córdoba: caída de granizo, crecida de arroyos y el Festival de Jesús María canceló la sexta fecha

Distintos sectores de Córdoba sufrieron en la noche del martes condiciones climáticas severas: intensas lluvias que trajeron caída de granizo y crecida de arroyos, y provocaron la interrupción de la actividad cotidiana. La localidad más afectada fue Mallín, donde hubo hasta 66 milímetros de caída de agua, sin embargo, las autoridades advirtieron por fenómenos atípicos a varias zonas del territorio provincial. Incluso, la sexta jornada del Festival Jesús María fue suspendida y se agregó una nueva fecha.

El fenómeno comenzó alrededor de las 19 y afectó principalmente a Mallín y Cruz del Eje, aunque también tuvo un fuerte impacto en otros puntos como Tanti, Cosquín, Jesús María, Villa del Totoral, Dean Funes, Villa Tulumba, Villa de María y San Francisco de Chañar. En estos puntos hubo intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en periodos cortos. Además, se produjeron valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.

La intensa jornada de condiciones adversas ya se anticipaba desde la mañana: el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba publicó un informe en el que advirtió que podrían aparecer tormentas localmente fuertes este martes producto de la persistencia del aire cálido, húmedo e inestable. “Se observa una imagen de precipitaciones acumuladas hasta la mañana del miércoles, mostrando la posibilidad de tener acumulados importantes en cortos periodos de tiempo, sobre todo focalizados en sectores del noroeste provincial y zonas serranas”, indicó.

Compartimos el pronóstico meteorológico detallado elaborado por @HidroCordoba para el miércoles 14 de enero. Jornada calurosa e inestable, con probables precipitaciones por la tarde. Vientos predominantes del Norte. pic.twitter.com/MSGS29hnWT — Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba (@HidroCordoba) January 14, 2026

En este marco, el gobierno de Córdoba alertó a la población por estos fenómenos y emitió una advertencia: “Debido a las tormentas y chaparrones registrados en distintos puntos del territorio provincial, se recomienda mantenerse alejados de los cauces de ríos y arroyos ante el riesgo de crecidas repentinas”.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida. Remarcó la importancia de evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros, además de desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares. También aconsejó cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado si se permanece al aire libre.

El arroyo de Tanti fue uno de los sitios que más caudal de agua registró y donde se provocó una impresionante crecida que generó preocupación. Según el observatorio, en esta zona, en solo tres horas cayeron 48,4 milímetros de agua.

Por su parte, el intenso día de condiciones atípicas causó también la suspensión de la sexta fecha del festival Jesús María, de la localidad homónima. En un primer lugar, desde la cuenta oficial del evento advirtieron que se encontraban atentos a la espera de una actualización del informe meteorológico, el cual preveía el ingreso de un nuevo frente de tormenta. Luego, a las 20, anunció oficialmente la medida y comunicó que se agregó una nueva jornada, para el lunes 19 de enero.

En tanto, para este miércoles, el Servicio Meteorológico anticipó que se espera otra jornada de tormentas y abundante caída de agua en las mismas zonas y, además, se le sumarán sectores del oeste. En este caso, los valores de precipitación acumulada rondarán entre 20 y 50 milímetros.