Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar

El sorprendente meteotsunami que el lunes por la tarde tomó por sorpresa a los turistas en la costa bonaerense también quedó registrado de manera sorprendente en una transmisión en vivo. En el canal NetTv, el humorista Carna se encontraba dentro del mar cuando advirtió en tiempo real la crecida repentina del nivel del agua mientras el conductor Matías Alé seguía la escena desde el estudio.

La grabación corresponde a una salida en vivo desde Mar del Plata. En el registro se puede ver que el movilero se acercó al agua para describir la temperatura del mar. A instancias del conductor, avanzó algunos pasos y, apenas ingresó, alertó: “Uh, justo está subiendo la marea”. Como consecuencia del meteotsunami, en cuestión de segundos el agua pasó de mojarle los tobillos hasta taparle las rodillas, lo que obligó al humorista a retroceder mientras advertía que el teléfono y sus pertenencias podían mojarse.

Los efectos del meteotsunami fueron captados en vivo durante un programa de televisión

Según se observa en el registro audiovisual, la crecida fue tan rápida que el propio movilero reconoció no haber previsto que el agua alcanzara esa altura. Mientras se retiraba hacia la orilla, relató que otras personas que se encontraban en el mar comenzaron a salir de inmediato, alertadas por el cambio abrupto en las condiciones. Ya en una zona más baja, explicó que llegó a mojarse hasta la cintura y que logró resguardar el teléfono.

El fenómeno que quedó expuesto en la transmisión en vivo fue el mismo que este lunes también impactó en las playas de Mar Chiquita y Santa Clara del Mar, donde una gran masa de agua avanzó de manera repentina sobre la costa. Las imágenes captadas en distintos puntos se viralizaron y dieron cuenta de una súbita variación del nivel del mar que, en algunos sectores, alcanzó hasta cinco metros de altura.

El fenómeno también impacto en otros balnearios, como Mar Chiquita

Especialistas identificaron el episodio como un meteotsunami, también denominado marejada, un fenómeno poco frecuente que no tiene origen sísmico. Se produce por la interacción entre la atmósfera y el mar, a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica o ráfagas intensas de viento que generan una onda. Al llegar a zonas costeras de poca profundidad, esa onda se amplifica y provoca una crecida repentina del agua. La secuencia completa, desde el ascenso hasta la estabilización del oleaje, suele desarrollarse en unos 20 minutos y suele tomar por sorpresa porque el mar se retira previamente de la orilla.

El episodio tuvo consecuencias trágicas, un hombre, Yair Manno, nacido en Mar del Plata y residente en Francia desde hacía ocho años, murió como consecuencia de este fenómeno. En el momento en el que subió la marea, se encontraba caminando con el agua a la altura de las rodillas. La corriente lo arrastró hacia una zona de mayor profundidad. Allegados indicaron que no sabía nadar. El cuerpo fue recuperado con un bote de excursiones pero no fue posible reanimarlo a pesar de haber practicado las maniobras necesarias.