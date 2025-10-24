Veda electoral: qué se puede hacer y qué no y hasta cuándo rige

Con el inicio de la veda electoral este viernes a las 8, varias actividades políticas y sociales quedan prohibidas o limitadas a fines de promover el funcionamiento pacífico de la votación de este domingo. Durante la jornada, los ciudadanos argentinos deberán elegir a sus representantes en el Congreso.

La legislación prevé que la veda electoral debe iniciarse 48 horas antes de los comicios. Como los centros de votación abren a las 8 del domingo 26 de octubre, la restricción se activa a partir de las 8 del viernes 24.

Sin embargo, algunas regulaciones de la veda electoral se aplican en otros horarios, como la prohibición de expendio para las bebidas alcohólicas, que empezará a regir a partir de las 20 del sábado, previo a las elecciones.

De acuerdo al artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante este lapso.

A continuación, todas las actividades prohibidas durante la veda electoral:

Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora.

Bebidas alcohólicas (Canva) Canva

Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio.

No se permiten espectáculos públicos o privados durante el día de la elección por la veda FABIAN MARELLI - La Nación

La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección por parte de los electores, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

En tanto, todas las prohibiciones de la veda electoral concluirán tres horas después de cerrados los comicios, es decir, a las 21 del domingo.