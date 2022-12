Verano en Bariloche: cuánto costará alojarse en este rincón de la Patagonia que fue un imán para el turismo durante todo 2022

escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A la hora de pensar en sus vacaciones de verano, son muchos los argentinos que fantasean con la Patagonia. Y esta ciudad, que ofrece un abanico de alojamientos para todos los presupuestos, está entre las más elegidas.

Los antecedentes son claros: de acuerdo con los datos de Aerolíneas Argentinas, la ruta Buenos Aires-Bariloche fue la de mayor ocupación entre enero y octubre, con un 125% más de pasajeros que en el mismo período de 2019. En 2022, los locales no dejaron de sorprenderse con el pulular de turistas nacionales y extranjeros, incluso en temporada baja. Y, para este verano, la aerolínea estatal sumará 24 vuelos semanales desde la Capital, para llegar a 64 frecuencias por semana entre enero y marzo.

Bariloche se prepara y los potenciales visitantes hacen cuentas: ¿cuánto cuesta alojarse en el principal destino rionegrino? Gastón Burlón, secretario de Turismo local, da una primera idea. “Es difícil hablar de precios, porque Bariloche tiene una variada oferta. Son 31.000 camas habilitadas, divididas en 860 establecimientos. Se puede conseguir alojamiento en hostels a partir de 5000 pesos la noche por persona, con desayuno. La particularidad del destino es que tiene oferta de alojamiento para todos los gustos y bolsillos”, explica. El funcionario agrega que para enero 2023 el porcentaje de reserva ya ronda el 70%.

La avenida Bustillo, que bordea el lago Nahuel Huapi, concentra buena parte de la oferta de alojamiento Martinez Marcelo

En tanto, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica indican que, si solo se consideran los hoteles y aparts habilitados en la ciudad, los niveles de reserva oscilan entre el 40% y 50%. “Para tener una idea de los rangos de tarifas, los hoteles 1 y 2 estrellas van de los 24.000 a los 30.000 pesos por habitación en base doble, con desayuno. Los hoteles 3 estrellas oscilan entre 28.000 y 39.000 pesos, mientras que los de 4 estrellas cuestan entre 40.000 y 55.000 pesos por habitación. Y los aparts están entre 30.000 y 37.000 pesos”, afirma Claudio Roccatagliata, presidente de la asociación.

En todos esos casos, si bien las tarifas están atadas al dólar, los argentinos pagan en pesos y los extranjeros abonan al valor oficial del dólar del Banco Nación. Quienes reserven en diciembre para viajar en enero, por ejemplo, cancelarán al precio oficial del dólar el día que ingresen al establecimiento. Por eso hay muchas personas que prefieren pagar previamente el 100% de su estadía, para congelar el valor. Asimismo, en los alojamientos más económicos, de gama baja y media, hay una preferencia por el pago en efectivo, por lo que los visitantes que elijan esa modalidad de pago pueden llegar a conseguir algún descuento para sus estadías.

El hotel más caro de Bariloche es el Llao Llao, que para este verano tendrá tarifas a partir de 320 dólares más IVA (además de un resort fee de 16 dólares por día por persona) para la categoría Standard Bustillo, hasta los 3000 dólares más IVA en la Suite Royal en el Ala Moreno. Desde el resort advierten que esas tarifas son dinámicas y pueden modificarse de acuerdo con la demanda.

Según datos de Aerolíneas Argentinas, la ruta Buenos Aires-Bariloche fue la de mayor ocupación entre enero y octubre Martinez Marcelo

Según cuentan algunos hoteleros, la mayor demanda actualmente se enfoca en las tres primeras semanas de enero, mientras que febrero viene más tranquilo en cuanto a reservas. “La demanda para el verano tuvo un buen momento de reservas antes del inicio del Mundial de Qatar y ahora está un poco frenada. Cada vez más la gente se define sobre la fecha. Además, esta vez las fechas del PreViaje no incluyeron los meses de verano”, señalan desde un tradicional hotel 3 estrellas superior de la ciudad, que ofrece pileta, gimnasio y desayuno buffet.

Allí, por ejemplo, los valores de alojamiento por día arrancan en 25.000 pesos más IVA en una habitación doble y 36.000 pesos más IVA en una cuádruple. Y en las fechas de mayor demanda el precio de la habitación doble ronda los 32.000 pesos más IVA, mientras los de la cuádruple se ubican en unos 45.000 pesos más IVA.

“Los departamentos con cocina son muy buscados, sobre todo entre las personas con hijos. Nosotros tenemos departamentos para alojar entre dos y siete personas, sobre la costa del lago. Al dólar oficial, para enero y febrero 2023, las tarifas arrancan en 140 dólares por departamento con cama doble y una cama de una plaza, con cocina. Y el más caro, para seis o siete personas, con dos dormitorios, vale 300 dólares más IVA por noche”, señala Bruno Fontana, dueño del complejo Las Gaviotas, sobre la avenida Bustillo.

El Hotel Alún Nehuén, en la Bahía López Martinez Marcelo

Fontana añade que, si bien la pandemia hizo que las reservas se anticiparan mucho, eso ahora no pasa tanto: “De todas formas, la ventana empieza a los 60 días y, según la estrategia comercial de cada hotel, pueden terminar de llenarse 30 o 20 días del inicio de la temporada. Igual se espera una ocupación del 100% para este enero”, dice.

Casas particulares

Más allá del circuito hotelero habilitado, son muchos los propietarios de casas, cabañas y departamentos que alquilan los inmuebles a turistas. Los protagonistas del sector advierten que hay un mercado que está creciendo mucho de casas de categoría alta o media alta, casas lujosas, que se ofrecen para turismo en temporada alta.

Se trata de un mercado que no está regulado. Son casas grandes (mínimo seis personas) que valen, en promedio, 400 o 500 dólares la noche, en lugares como el Circuito Chico, la Península San Pedro o el country Arelauquen, frente al lago Gutiérrez. También hay departamentos lujosos grandes, que cuestan unos 300 dólares la noche.

En hoteles y aparts habilitados, los niveles de reserva oscilan entre el 40% y 50% Martinez Marcelo

En esos casos, los alquileres sí se manejan en dólar en efectivo. Los turistas anticipan la mitad (si no se paga en dólares, se hace al cambio blue del día) y pagan el resto a la hora del check in. También suele solicitarse un depósito que equivale a un día de estadía, por posibles roturas. En muchas de esas casas no se aceptan grupos de amigos.

Las casas más lujosas, con muelles sobre los lagos Nahuel Huapi o Moreno, pueden costar hasta 1000 dólares la noche (con capacidad hasta 12 o 14 personas), aunque la mayoría ronda los 400 dólares por noche. Los visitantes que se inclinan por ese tipo de alojamiento suelen reservar por 15 días o una semana. Asimismo, casas y cabañas tienen una gran demanda para las fechas de Navidad y Año Nuevo.

Excursiones

Por fuera de los valores de alojamiento, el presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Ezequiel Barberis, revela las tarifas de las excursiones más demandadas: “Hoy, una excursión a Circuito Chico vale 3600 pesos, a Tronador cuesta 9600 pesos, a San Martín de los Andes por Siete Lagos vale 11.800 pesos, lo mismo que Puerto Blest y Cascada Los Cántaros. La Isla Victoria cuesta 10.600 pesos. En el caso de las excursiones lacustres, los menores pagan el 50%”, detalla. A su vez, anticipa que se prevén aumentos de 20% a 30% para el verano.

En tanto, a partir de anteayer, el cerro Catedral ofrece ascensos hasta los 2000 msnm en la telecabina Amancay y la telesilla Diente de Caballo, así como trekkings autoguiados y guiados desde la estación superior de la telesilla. Los turistas también podrán disfrutar, a partir de enero, de actividades como tirolesa, escalada y avistaje de aves. Los ascensos (Tour Naturaleza con trekking incluido) valdrán 4500 pesos para los mayores y 3600 pesos para los menores. Los precios de las demás actividades aún no están definidos.